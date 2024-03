El entrenador uruguayo, Gregorio Pérez, quien dirigió a Universitario de Deportes en 2020 y 2021, anunció que se retira de los banquillos a sus 76 años de edad.

“Ofrecimientos de trabajo gracias a Dios he tenido, sobre todo del exterior. Tuve un quebranto de salud y ya tengo 76 años. Más allá de que cuesta decir basta, llegó el momento. Ahora aprovecharé para disfrutar de otras cosas. Estoy agradecido a la pelota”, señaló Pérez al programa deportivo “La Oral Deportiva”.

“No es fácil el retiro como entrenador. A veces me despierto en las noches y me cuesta reencontrar el sueño. Fueron muchos años, pero hay momentos para todo. Estoy tranquilo porque creo que algo he dejado en el camino”, añadió.

“Llegué en silencio desde Maldonado a Montevideo cuando empecé a dirigir y hoy me retiro también en silencio. Estoy muy agradecido a todos”, acotó.

Quiere seguir vinculado al fútbol

Gregorio Pérez finalizó diciendo que aún quiere seguir vinculado al fútbol, pero ya no como DT.

“Llegó el final. Estoy cerrando mi carrera de DT. Me llegaron ofrecimientos del exterior y dije que no. No voy a seguir dirigiendo, ya cumplí una etapa, pero si me gustaría seguir vinculado al fútbol. Llegué en silencio y quiero irme en silencio”, señaló, esta vez al programa “100% Deporte”.