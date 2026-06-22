La selección de Uruguay no pudo sostener una ventaja y terminó empatando 2-2 con Cabo Verde en un intenso encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. El compromiso, disputado en el estadio Miami Gardens, dejó un sabor amargo para los charrúas, que ahora afrontarán un panorama complicado en la lucha por la clasificación a los dieciseisavos de final.

El conjunto africano sorprendió primero con un gol de Kevin Pina a los 21 minutos. El mediocampista ejecutó un tiro libre que encontró complicidad en la barrera uruguaya, la cual dejó un espacio entre dos jugadores que terminó facilitando la trayectoria del balón hacia el arco defendido por Fernando Muslera.

Uruguay reaccionó antes del descanso y encontró la igualdad a los 44 minutos mediante Maximiliano Araújo, quien aprovechó un rebote en el poste para marcar de cabeza.

Cuando el primer tiempo llegaba a su fin, Agustín Canobbio apareció en el minuto 45+6 para culminar la remontada celeste y darle la ventaja parcial a su selección. El tanto parecía encaminar a Uruguay hacia una victoria clave en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Sin embargo, en el complemento volvieron a aparecer los problemas defensivos. A los 61 minutos, Hélio Varela capitalizó un error en la última línea uruguaya para establecer el 2-2 definitivo.

Lejos de conformarse con el empate, Cabo Verde mantuvo una actitud ofensiva y por momentos sometió al conjunto sudamericano, que tuvo dificultades para recuperar el control del partido.

NÚMEROS

Concluida la segunda jornada, España lidera el Grupo H con cuatro puntos. Uruguay y Cabo Verde comparten el segundo lugar con dos unidades cada uno, mientras que Arabia Saudita cierra la clasificación con un punto. La definición del grupo quedó completamente abierta para la última fecha.

En la jornada decisiva, Uruguay enfrentará a España con la obligación de obtener un resultado positivo para asegurar su clasificación. Por su parte, Cabo Verde y Arabia Saudita protagonizarán un duelo directo que podría otorgarle al ganador el pase a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.