Después de un tricampeonato con un dominio absoluto, los hinchas esperan ver un buen papel en la Copa Libertadores. Con el ánimo al tope, por vencer a Alianza Lima en el clásico, en medio de las dudas por los altibajos futbolísticos, Universitario inicia su reto internacional en Colombia: visita al Deportes Tolima, por el Grupo B (9:00 p. m., ESPN).
En qué canal ver partido Tolima vs. Universitario
El partido Deportes Tolima vs. Universitario será transmitido por ESPN (cable) y Disney Plus (suscripción).
A qué hora ver Tolima vs. Universitario
Revisa la lista de horarios para el partido Tolima vs. Universitario por la Copa Libertadores:
Tolima vs. Universitario en vivo
Ayer, el plantel que comanda el técnico Javier Rabanal arribó a Ibagué y tuvo una práctica por la noche, pues hay poco margen de tiempo para el cotejo. La mala noticia es que Andy Polo y Lisandro Alzugaray tienen molestias de gravedad y quedaron descartados.
De otro lado, podría darse un esperado debut en esta jornada: Bryan Reyna está en óptimas condiciones para sumar minutos. El extremo ya lleva algunas semanas entrenando a la par de sus compañeros, pero no ingresó a la convocatoria del último sábado, tras la fecha FIFA, porque no quedó un espacio libre. Esta vez, sí tendrá su chance.
Así las cosas, no se prevén cambios en el esquema titular: Miguel Vargas, César Inga, Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, José Carabalí, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, Edison Flores y Alex Valera conformarían la oncena.
En cuanto al Tolima, clasificó por ganar en la fase preliminar: dejó fuera a Deportivo Táchira y O’Higgins. Bajo el mando del DT Lucas González, la escuadra viene fuerte y hace siete partidos que no pierde (cuatro triunfos y tres empates). Juan Pablo Torres y Luis Sandoval, cada uno con seis goles y siete asistencias entre los dos, son las figuras más importantes.