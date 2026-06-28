Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, se ha convertido en el gran héroe de Cabo Verde en el Mundial 2026 y ahora tendrá el mayor desafío de su carrera. El experimentado arquero de 40 años enfrentará el viernes 3 de julio a Lionel Messi y la selección de Argentina en los dieciseisavos de final, con la ilusión de seguir escribiendo la historia de su país en la máxima cita del fútbol.

“Muchos pensaron que no íbamos a ganar ni un juego. Clasificar es muy gratificante”, declaró el guardameta, quien confesó que enfrentar a los actuales campeones del mundo y a Messi representa un sueño. Sus actuaciones bajo los tres palos han sido determinantes para que Cabo Verde alcance por primera vez una instancia decisiva en una Copa del Mundo.

El partido que consolidó su figura fue el empate sin goles frente a España en el debut del Grupo H. En ese encuentro, Vozinha realizó siete intervenciones decisivas para mantener su arco invicto y darle a su selección un resultado histórico. Posteriormente, también fue pieza clave en las igualdades 2-2 ante Uruguay y 0-0 frente a Arabia Saudita, resultados que permitieron asegurar la clasificación.

Con 91 partidos defendiendo la camiseta de Cabo Verde, el veterano arquero atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria. Tras su última temporada en el GD Chaves de la segunda división de Portugal, su destacado rendimiento en el Mundial despertó el interés de clubes de México y Brasil que siguen de cerca su situación.

La carrera de Vozinha comenzó en Angola y continuó por distintos clubes del fútbol europeo, entre ellos el Zimbru de Moldavia, Gil Vicente de Portugal, AEL Limassol de Chipre y AS Trenčín de Eslovaquia. Esa experiencia internacional le ha permitido consolidarse como el principal referente de la selección caboverdiana.

El impacto de sus actuaciones también se trasladó a las redes sociales. Durante el desarrollo del Mundial, su cuenta de Instagram pasó de tener 50 mil seguidores a superar los 17 millones, reflejo del fenómeno en el que se ha convertido el arquero que ahora buscará protagonizar otra hazaña frente a la Argentina de Lionel Messi.