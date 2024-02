¡Se la devolvió! El exfutbolista de Alianza Lima, Waldir Sáenz, no tomó nada bien los recientes comentarios del ‘Puma’ Carranza contra el equipo ‘blanquiazul’ a pocos días del clásico del fútbol peruano que se jugará por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga, y tuvo fuertes palabras contra el equipo ‘crema’.

Como se recuerda, el ‘Puma’ tildó de ‘llorones’ a Alianza Lima por sus últimas denuncias contra Rodrigo Ureña y Jean Ferrari ante la Comisión Disciplinaria de la FPF por los recientes incidentes ocurridos durante el partido contra Atlético Grau.

En entrevista con ‘Willax Deportes’, el exfutbolista no se guardó nada y minimizó las declaraciones de ‘Carranza’. “ El ‘Puma’ ya no asusta a nadie, porque ya no juega. Los que juegan son otros. Entonces, nosotros tenemos que abocarnos en comentar sobre los que van a jugar y de lo que van a hacer la fiesta el día sábado ”, dijo en un inicio Waldir.

Pero el asunto no terminó ahí, pues el exgoleador de Alianza Lima señaló que los verdaderos ‘llorones’ son los del equipo ‘crema’ y aseguró que Universitario no confía en Dorregaray. “ Llorones son ellos que quieren tener de vuelta a (Alex) Valera, no confían en su ‘9′. No confían en (Diego) Dorregaray, que quieren que le suspendan el castigo a Valera. Nosotros no reclamamos por (Ángelo) Campos. Ellos piden por Valera, faltándole el respeto al chico que tienen ahora de ‘9 ′”, sentenció.

Waldi Sáenz respondió críticas tras apagón en Matute

Waldir Sáenz fue consultado por el apagón que hubo en el estadio Matute luego de que Alianza Lima perdiera contra Universitario en la final de la Liga 1 2023. El exfutbolista indicó que Universitario no tiene estadio y que son cosas del pasado.

“Son cosas que sucedieron el año pasado. Para ellos fue bueno, dieron la vuelta en nuestro estadio. Ellos no tienen estadio. Entonces, no entiendo, si un día damos la vuelta en el Monumental, cómo decir que dimos la vuelta en su estadio, si no es de ellos ”, afirmó.