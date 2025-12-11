El octavo retiro de los fondos que administran las AFP entró en vigencia y de pasó está dejando a más afiliados sin fondos que les permita acceder a una pensión en la edad de jubilarse.

Según el titular de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP SBS), Sergio Espinosa, el número de afiliados con fondo cero en sus cuentas individuales de capitalización sería de unos cuatro millones.

Al respecto, indicó que la mayoría de los retiros los hacen trabajadores jóvenes, quienes probablemente volverán a acumular fondos en los próximos años.

Precisó que aún no se puede definir el número exacto de los que se quedarán sin fondo porque recién el 20 de enero del 2026 finalizará el plazo para presentar la solicitud de retiro. Hasta la fecha son unos 3.1 millones de afiliados que ya lo hicieron.

Espinosa dijo que con el octavo retiro estarían saliendo del Sistema Privado de Pensiones (SPP) unos S/ 17,900 millones, que es 20% menos versus el séptimo retiro.

Cajas y socios

Sobre la Ley de Endeudamiento del Sector Público para 2026, en el se faculta al Ministerio de la Producción que designe a un miembro del directorio de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Espinosa señaló que no implica una intromisión política, que, por el contrario, busca ordenarlas.

También se refirió a la importancia de que las cajas tengan un socio estratégico de cara a la alta competencia que tendrá el sistema financiero nacional, es decir, que fortalezcan su capital.

Destacó que Caja Huancayo, que incorporó a BID Invest (parte del Grupo BID) como un importante socio estratégico y accionista minoritario, ha fortalecido su capital, lo que le permite seguir apoyando a las micro y pequeñas empresas.