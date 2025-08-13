El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no está entregando recursos a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), responsable de la ejecución de importantes obras destinadas a proteger a los pobladores del riesgo que representan los fenómenos naturales, como El Niño.

En ese sentido, la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) mostró su preocupación por la suspensión temporal de obras públicas encargadas a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), medida que afectaría a trabajadores, proveedores, empresas contratistas y subcontratistas en diversas regiones del país.

Así, refirió que las obras detenidas están destinadas a la prevención de lluvias asociadas al Fenómeno El Niño, por lo que su paralización incrementa el riesgo para la población frente a eventos climatológicos extremos.

En un comunicado, el gremio empresarial indicó que la paralización de obras sería por la falta de disponibilidad presupuestal, “aunque ANIN ha presentado de manera simultánea una nueva cartera de proyectos para el periodo 2025-2026″.

“Esos proyectos serían financiados con recursos que se incluirían en la Ley de Presupuesto 2026, norma que aún no ha sido presentada ni debatida por el Congreso. La entidad reconoce necesitar S/3,702 millones adicionales para cumplir con sus compromisos actuales”, precisó.

IRRESPONSABLE

Por ello, Capeco calificó de irresponsable impulsar nuevas obras sin resolver primero los déficits presupuestales que afectan las ya iniciadas. En ese sentido, solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) priorizar con urgencia la asignación de recursos que permitan la continuidad de las obras en ejecución y garantizar una previsión presupuestal real y verificable para los nuevos proyectos.

La semana pasada, el Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), advirtió que la ANIN inició el 2025 con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/3,131 millones.

Agregó que, según cifras del portal Consulta Amigable del MEF, al cierre de julio de último, ejecutó el 85% de su presupuesto modificado (PIM), equivalente a S/3,141 millones, “por lo que se requiere mayores recursos”.

Tanto así, agregó, que provoca paralización de proyectos en Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash, generando sobrecostos y pérdidas de eficiencia operativa.