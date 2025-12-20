El Banco Central de Reserva (BCR) ajustó al alza su pronóstico de crecimiento económico para Perú, pasando de 3.2% a 3.3% este año y de 2.9% a 3% para 2026.

El presidente del BCR, Julio Velarde, presentó estas cifras en el último Reporte de Inflación, destacando que “los indicadores de actividad económica siguen siendo extremadamente positivos”.

Para 2025, el PBI primario (agro, pesca, minería) crecerá 2.9%, mientras el no primario (manufactura, construcción, comercio, servicios) alcanzará 3.3%.

En 2026, el primario subirá 1.9% y el no primario se mantendrá en 3.3%, con la construcción proyectada en 5.7% este año, 2.5% el próximo y 3.4% en 2027.

Julio Velarde resaltó que las expectativas de los empresarios se mantienen en terreno positivo desde mediados de 2024. Globalmente, el BCR revisó el crecimiento mundial a 3.1% para 2025 (de 2.9%) y 3% para 2026 (de 2.8%), disipando temores de un enfriamiento severo.