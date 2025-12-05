La mayor oferta en el mercado peruano hizo tambalear ayer al dólar que fue necesario la intervención del Banco Central de Reserva (BCR) que después de seis años salió a comprar una fuerte cantidad: $ 294 millones “a un tipo de cambio promedio S/ 3.3608 por dólar”.

La última compra del BCR, de un monto muy grande de dólares, fue el 20 de marzo del 2019, cuando el ente emisor retiró del mercado peruano $ 320 millones de tal modo que pudo disminuir la oferta.

En ese sentido, la moneda norteamericana cerró ayer en Perú con un retroceso de 10 puntos básicos, cotizándose en S/ 3.362, menor a los S/ 3.363 del miércoles, según información del BCR.

La debilidad del dólar en el entorno internacional refleja las expectativas de los inversionistas ante la próxima reunión de la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos (EE.UU.), entre el 9 y 10 de diciembre, que nerviosos ante una eventual rebaja de su tasa de interés, salieron a vender dólares, aumentando la oferta y retrayendo su valor.

Empleos

Ese nerviosismo es porque los datos de empleo en los EE.UU. han mostrado cierta debilidad. “Ello incrementa las probabilidades de un recorte de tasas, la próxima semana. El mercado asigna una probabilidad de 86.8% a un recorte de 25pb en diciembre”, señaló Jesús Flores Ríos, Gerente Comercial de Intermediación de Divisas en Renta4 SAB.

En ese contexto, manifestó, que el euro avanzó hasta $ 1.1677, acercándose a máximos de casi siete semanas, mientras que otras divisas como el yen (154.96) y el dólar australiano (0.6615) también registraron movimientos relevantes ante la probabilidad de una política monetaria más flexible en Estados Unidos.

A ese factor se suma el ingreso de divisas al país, que se incrementó aún más en las últimas semanas por efecto de picos en los precios del oro, cobre y plata.

Según un reporte del Scotiabank, el oro se cotizó ayer ligeramente por debajo de $ 4.200 la onza, mientras que el cobre cerró en el mercado de Londres en $ 5.18 por libra y en los EE.UU. en $ 5.35.