El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) puso en circulación una nueva moneda de un sol dedicada a la cultura Recuay, civilización que se desarrolló en la sierra de Áncash durante la época prehispánica.

La medida fue oficializada mediante la Circular N.º 0013-2026-BCRP, publicada en el Diario Oficial El Peruano. La entidad precisó que la nueva pieza tiene curso legal y podrá utilizarse en todas las transacciones económicas junto con las actuales monedas de S/1.

¿Cómo es la nueva moneda de la cultura Recuay?

La moneda tiene una denominación de un sol y fue acuñada en aleación de alpaca. Pesa 7,32 gramos, tiene un diámetro de 25,50 milímetros y presenta canto estriado.

En el anverso aparece el Escudo de Armas del Perú rodeado por la leyenda “Banco Central de Reserva del Perú”, además del año de acuñación 2026 y un polígono de ocho lados que forma el filete de la moneda.

En el reverso destaca la imagen de un ceramio de la cultura Recuay: una botella con forma de mujer con una elaborada vestimenta y adornos que representan su alto estatus dentro de la nobleza indígena. También figuran las inscripciones “Cultura Recuay”, “Cerámica Precolombina”, la denominación de la moneda y la marca de la Casa Nacional de Moneda.

Se emitirán 10 millones de monedas

El Banco Central de Reserva informó que se pondrán en circulación 10 millones de unidades de esta pieza numismática.

La moneda corresponde a la quinta emisión de la Serie Numismática “Cerámica Precolombina Peruana”, creada con el objetivo de promover el conocimiento y valoración del patrimonio cultural del país, así como incentivar la cultura numismática entre los ciudadanos.