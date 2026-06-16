El presidente ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio, informó que durante junio se habilitará el primer tramo de US$500 millones del esquema de financiamiento diseñado para Petroperú, como parte del proceso de reestructuración que atraviesa la empresa estatal.

El desembolso forma parte de una línea de financiamiento de hasta US$2.000 millones destinada a garantizar la continuidad operativa de la petrolera y fortalecer su situación financiera mientras se implementan medidas para mejorar su sostenibilidad.

“En el transcurso de este mes se da el primer tramo del financiamiento de US$500 millones que se le ha confiado a Proinversión a través de una sociedad de propósito especial para poner en funcionamiento a Petroperú, para comprar crudo, para que las refinerías funcionen y produzcan”, señaló Del Carpio durante una entrevista concedida a RPP en el marco del Encuentro Económico Región Loreto, organizado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Recursos serán destinados a la compra de crudo

Según explicó el titular de Proinversión, los fondos permitirán asegurar el abastecimiento de petróleo necesario para el funcionamiento de las refinerías de Petroperú.

La medida busca garantizar la producción de combustibles y mantener el suministro energético en distintas regiones del país, especialmente en zonas donde la empresa estatal desempeña un rol clave.

Del Carpio precisó además que el resto del financiamiento previsto se completará entre julio y agosto de este año.

Petroperú mantiene rol estratégico en la Amazonía

El funcionario destacó la importancia de Petroperú en la región amazónica, particularmente en Loreto, donde la operación de la refinería contribuye al abastecimiento de combustibles y a la generación de energía eléctrica.

En ese sentido, sostuvo que asegurar la continuidad operativa de la empresa resulta fundamental para mantener la actividad económica y energética en esa zona del país.

En julio presentarán unidades de negocio para captar inversión privada

Como parte del proceso de reestructuración, Proinversión prevé presentar en julio los denominados “bloques patrimoniales”, que agruparán distintas unidades de negocio con potencial para atraer capital privado.

La estrategia busca incorporar nuevos inversionistas y reducir la dependencia exclusiva de recursos públicos para financiar la recuperación de la empresa.

“Vamos a presentar los bloques patrimoniales que van a constituir las unidades de negocio que saldrán a buscar capital privado para mejorar la gestión de Petroperú. Ya no solamente el Estado es el que coloca el dinero, sino también inversionistas privados”, afirmó Del Carpio.

Plan será presentado a próximas autoridades

El presidente ejecutivo de Proinversión indicó que las medidas implementadas para la recuperación de Petroperú también serán expuestas a las nuevas autoridades que asumirán funciones con el próximo Gobierno.

La intención es asegurar la continuidad del proceso de reestructuración y garantizar que las decisiones adoptadas tengan sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

Loreto concentra más de US$1.000 millones en proyectos

Durante el Encuentro Económico Región Loreto, Del Carpio destacó además que esta región concentra una cartera de proyectos de infraestructura superior a los US$1.000 millones.

Entre las principales iniciativas mencionó la Hidrovía Amazónica, los puertos de Iquitos, Saramiriza y Santa Rosa, así como proyectos de modernización aeroportuaria.

Según explicó, estas inversiones buscan fortalecer la conectividad amazónica y consolidar a Iquitos como un centro logístico para el comercio entre Perú y Brasil.

Proinversión apunta a adjudicar US$8.000 millones en 2026

Finalmente, Del Carpio señaló que Proinversión mantiene la expectativa de cerrar el año 2026 con adjudicaciones cercanas a los US$8.000 millones.

El objetivo se sustenta en una cartera de proyectos vinculados a infraestructura portuaria, transporte, energía y masificación del gas natural en distintas regiones del país.