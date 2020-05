Si eres un beneficiario, entérate a continuación todos los requisitos e información sobre el bono 380 soles para hogares de pobreza o pobreza extrema, que fue habilitado en la plataforma web del sitio Yo me quedo en casa. El estado ha realizado un impulso económico, entre los que se encuentran el apoyo a 2,7 millones (Yo me quedo de casa), 800.000 (bono independiente) y 1 millón (bono rural) y el (bono familiar universal) busca ayudar al 75 % de hogares en el país, debido a que no cuentan con ingresos suficientes para mitigar gastos sustanciales como la alimentación.

El Banco de la Nación informó que desde hoy se podrá efectuar el cobro del segundo bono de S/ 380 Yo me quedo en casa, a través de una clave de acceso que será enviado a los celulares de los beneficiarios, en el marco del estado de emergencia para frenar el avance del nuevo coronavirus en el país.

Según la entidad bancaria, el número de beneficiarios que se han inscrito en www.yomequedoencasa.pe para cobrar el bono ascienden a 959,695 personas hasta la fecha.

A las personas que se han inscrito y registrado sus celulares desde el viernes 1 de mayo se les enviará su clave de acceso a Banca Celular (*551#) y se les efectuará el depósito en el celular registrado según un cronograma para evitar aglomeraciones.

Cronograma Pago Bono 380 soles Yo Me Quedo En Casa

El cronograma para el envío de la clave de acceso y depósito en su celular, de acuerdo con el último dígito de su DNI, es el siguiente:

Último dígito del DNI

Fecha de envío de clave de acceso y depósito en celular (*) 0 Lunes 04/05/2020 1 Martes 05/05/2020 2 Miércoles 06/05/2020 3 Jueves 07/05/2020 4 Viernes 08/05/2020 5 Sábado 09/05/2020 6 y 7 Lunes 11/05/2020 8 y 9 Martes 12/05/2020 Rezagados (para los que se inscriban en la web a partir del lunes 04/05/2020) Miércoles 13/05/2020

(*) El cronograma también aplica para el cobro excepcional en ventanilla.

Una vez recibida la clave de acceso a Banca Celular (*551#) podrán realizar el retiro sin tarjeta de su bono, a partir de la fecha indicada en adelante, en cualquier cajero automático o agente MultiRed en todo el país.

El Banco de la Nación informó también que los clientes con cuentas bancarias ya recibieron el depósito correspondiente, por lo que podrán realizar el retiro en cualquier cajero o agente MultiRed.

Beneficiarios Bono independiente y Familia Universal: ¿Si el DNI está vencido se puede cobrar?

Luego que el gobierno del presidente Martín Vizcarra, anunció diferentes bonos para que millones de hogares puedan afrontar la paralización económica debido a la cuarentena por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), entre ellos el bono independiente, sepa si puede cobrar en caso del vencimiento de la fecha de caducidad de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Si su documento de identidad se encuentre vencido puede obtenerlo de la forma que le indique la plataforma del Banco de la Nación, sea a través de un depósito en una cuenta del Banco de la Nación o a través de la Banca Celular de dicha entidad financiera. Ello en concordancia con la Resolución Jefatural N° 000043-2020/JNAC/RENIEC.

Para que un hogar vulnerable con trabajadores independientes pueda ser beneficiario no se necesita realizar ningún trámite o empadronamiento. El padrón de hogares ya fue aprobado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con Resolución Ministerial N° 075-2020-TR.

Pérdida de DNI

En caso una persona haya resultado seleccionada como el miembro del hogar para que realice el cobro del bono, pero ha perdido su DNI si hay forma de cobrar.

Si verificaste tu condición de beneficiario en esta plataforma, dependerá de la opción de cobro que te corresponda. Si tienes cuenta válida en el Banco de la Nación o habilitaste la opción de Banca Celular, recuerda que puedes acudir a cualquier cajero a hacer el retiro del bono.

En caso debas realizar el retiro en ventanilla, deberás tramitar ante la RENIEC la emisión de la constancia correspondiente.

¿Dónde se podrá saber si es beneficiario del bono 380 soles?

A través de la web de la ONPE, en la sección “Conoce tu local de votación” se habilitará para saber si usted es beneficiario del bono de 380 soles. Solo necesita consultar con DNI.

Ariela Luna aclaró que el subsidio monetario o bono S/ 380 será a favor de los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema de zonas urbanas.

“La página web nos parece la mejor forma y estoy segura de que las personas van a acceder. No es la primera vez que se hace esto (...) El internet está muy extendido. Las municipalidades en su mayoría tienen internet y ahí puede acudir para conocer. Este es un bono urbano. En zona rurales, el Midis ya tiene sus programas sociales con los cuales protege a más de un millón de familias”, precisó.

Cómo cobrar el bono 380 soles de Yo Me Quedo en Casa

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) habilitó la plataforma ‘Yo Me Quedo en Casa’, donde las familias en condición de pobreza y extrema pobreza podrán cobrar un subsidio monetario de S/380, otorgado de manera excepcional como apoyo frente a esta crisis. Cerca de 3 millones de hogares serán beneficiados. Consulta aquí: https://bono.yomequedoencasa.pe

- Beneficiarios del bono Yo me quedo en casa S/380:

https://bono.yomequedoencasa.pe/WEB/

- Bono Perú Unido:

https://www.bonoperuunido.com/beneficiarios-bono-peru-unido/

- Bono Independiente:

https://www.bonoindependiente.pe/

Bono para trabajadores independientes

El Gobierno anunció la entrega de un bono independiente S/ 380 para los trabajadores independientes que también fueron perjudicados económicamente. El subsidio es otorgado a cerca de 780.000 personas, identificadas en el padrón de hogares beneficiarios, aprobado por el MTPE. El viernes 10 de abril, el Ejecutivo aprobó la ampliación del bono para que los beneficiarios reciban en total S/ 760, aunque la entrega de los S/ 380 restantes todavía debe programarse.

Consulta Aquí https://www.bonoindependiente.pe/. En esta página, podrás averiguar si te corresponde el apoyo del bono 380 soles destinado a los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema, de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares, que se encuentren en los ámbitos geográficos con mayor riesgo sanitario. Solo necesitarás colocar tu DNI. El cobro de este bono será por grupos para mantener el orden y evitar aglomeraciones de personas en los bancos. Los datos de la agencia donde te corresponderá cobrar el bono, así como la fecha, aparecerán de forma progresiva durante el transcurso de los días.

Tomar en cuenta que al acercarte al banco, deberás presentar tu DNI; de lo contrario, no podrás cobrar el bono. En caso tengas alguna pregunta adicional, puedes comunicarte a la línea telefónica 101 o al correo consultas@midis.gob.pe.

Sin embargo, ante la ampliación de la cuarentena, el mismo presidente Martín Vizcarra ordenó la entrega de una nueva tanda del bono (Foto: Andina)





Bono 380 soles Yo me quedo En casa ¿cómo uso el cajero electrónico si no tengo cuenta en el Banco de la Nación?

Si eres beneficiario del bono independiente que otorga el gobierno del presidente Martín Vizcarra para poder afrontar la paralización económica debido a la cuarentena por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), y no sabes cómo usar el cajero electrónico, pues no tienes una cuenta en el Banco de la Nación. Aquí te lo explicamos.

Una vez en el cajero, elige la opción “Operaciones sin tarjeta”, seguida de la opción “Retiro”. Ingresa luego tu número de DNI y la clave que generaste vía Banca Celular.

Cabe precisar que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) elaboró y aprobó la lista de 780 mil trabajadores independientes que recibirán el bono de S/380, para afrontar la cuarentena que busca frenar el avance del coronavirus.

¿Cómo utilizo la banca celular para cobrar el bono de 380 soles sin DNI?

Si eres beneficiario del bono y no tienes cuenta en el Banco de la Nación, y no sabes cómo utilizar la banca celular para retirar el dinero, debes saber que no necesitas tener saldo, datos o conexión a internet.

Sigue los siguientes pasos:

- Marca el *551#.

- Ingresa la clave que recibiste en tu celular luego de validar tus datos en la plataforma de Reniec (ver pregunta frecuente N° 17).

- Selecciona la opción 4 (retiro).

- Indica el aporte a retirar (puedes retirar el monto total o parcial).

- Confirma la operación.

Luego recibirás un nuevo mensaje de texto y una clave que te permitirá retirar el dinero en el cajero o agente del Banco de la Nación más cercano a tu domicilio. Esta tendrá una duración de 48 horas.

En caso no puedas realizar la operación en dicha cantidad de tiempo, puedes generar un nuevo código de cobro.

¿Puedo validar cualquier celular para poder utilizar la banca celular?

El proceso de validación de un número celular es obligatorio para el uso de la Banca Celular, el medio por el cual un beneficiario sin cuenta en el Banco de la Nación puede retirar el bono en cajeros o agentes del banco.

Este se realiza tras entrar a www.bonoindependiente.pe e ingresar el número y fecha de emisión del DNI; y luego de dar clic en el botón “Validar datos“ y ser derivado a una plataforma de Reniec.

Lo recomendable es que un beneficiario valide su número de teléfono personal, pero, en caso de no tenerlo, puede registrar un celular de una persona de confianza.

Es importante considerar que no se puede validar un mismo celular para el retiro del bono de dos hogares distintos o un número que ya se encuentre usando la Banca Celular. Aquellos beneficiarios que hicieron esto último, deberán realizar nuevamente el proceso de validación de datos desde www.bonoindependiente.pe y registrar un nuevo número.

Qué hacer si eres beneficiario del bono Yo me quedo en casa y te dirige a otra plataforma

Si tras indicarte que eres beneficiario del bono, el sistema te dirige a otra plataforma, ¿qué debes hacer ?

Luego de indicarle que usted es beneficiario del bono, y de no tener una cuenta en el Banco de la Nación, el sistema lo dirigirá a una plataforma de Reniec. Este paso es importante para validar sus datos y, posteriormente, utilizar la Banca Celular de dicha entidad financiera.

La plataforma de Reniec le solicitará:

- Ingresar nombres del padre y de la madre (de acuerdo a la información que figura en los DNI de su padre y madre), así como la fecha de nacimiento de la persona que recibirá el bono por la familia.

- Lugar de nacimiento de la persona que hace el registro.

- Registrar un número de celular (si no cuenta con uno propio, puede colocar el de una persona de confianza).

- El sistema pedirá la confirmación de registrar el número celular colocado y procederá a enviar un mensaje de texto a dicho número con un código para validarlo.

- Validar, finalmente, el número.

- Registrar un correo electrónico (esto es opcional).

- Pedirá crear una clave nacional. Esta no está vinculada al cobro, pero es parte del protocolo del sistema (le servirá al usuario si en el futuro desea hacer alguna consulta en línea en la web de Reniec).

Finalmente, la plataforma indicará que el registro ha sido exitoso e informará que en las próximas 24 horas enviará un mensaje de texto al celular registrado para que pueda hacer uso de la Banca Cel

Cómo saber si soy beneficiario bono 380 soles o subsidio bono independiente

Para acceder a esa plataforma, se deberá ingresar el número y la fecha de emisión del DNI.

Criterios. Los que califican para recibir ese bono, el MTPE tuvo en cuenta los siguientes criterios:

-Debe figurar en el Padrón General de Hogares (PGH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), con la clasificación socioeconómica de No Pobre.

-Los hogares deben encontrarse en los ámbitos geográficos con mayor vulnerabilidad sanitaria, según el Ministerio de Salud (Minsa).

-No ser beneficiarios de los programas Contigo, Juntos y Pensión 65, ni del bono otorgado #YoMeQuedoEnCasa del Midis.

-Los miembros del hogar no deben estar en las planillas del sector público o privado, según la Planilla Electrónica del MTPE; ni tener contrato con el sector público, según información del MTPE.

-Los miembros del hogar deben tener ingresos menores a S/1,200, según la Sunat y de Administración Tributaria y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Horario de atención de los bancos para el cobro de beneficiarios de bonos

A continuación, te damos a conocer los horarios de atención al público por parte de los principales bancos a nivel nacional debido a la variación dispuesta por el estado de emergencia en el país. El estado de cuarentena se extiende hasta el 12 de abril.

BBVA

Desde el 31 de marzo, el BBVA cambió el horario y lo fijó de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. de lunes a viernes. Los domingos, los establecimientos permanecerán cerrados. El contact center estará disponible de 9:00 a.m. a 2:00 p.m de lunes a sábado.

Banco de Crédito BCP

Estarán abiertas de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. de lunes a viernes. El horario de atención actual reducido vía telefónica es de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 4:30 p.m., y los días domingos en el horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Interbank

De lunes a viernes: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Los sábados queda suspendida la actividad. Su banca telefónica sí atenderá de lunes a viernes de 9:00 a 3:00 p.m. y los sábados de 9:00 a 3:00 p.m.

Scotiabank

El nuevo horario de atención desde el 30 marzo es de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 02:00 p.m. Los días sábado no hay atención, aunque su línea telefónica sí estará disponible toda la semana de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Banco de la Nación

Tendrá un horario definido de 8:30 a.m. a 1:30 p.m. Vía telefónica atienden tus consultas de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

¿Cuándo empezarán a pagar los bonos de 380 soles?

La titular del Midis también comentó que la idea no es congestionar en el primer día todas las agencias del Banco de la Nación y la banca privada, sino que se distribuirán los pagos para los 2 millones 700 mil hogares durante los siguientes días.

“Estamos haciendo todas las previsiones para que el pago empiece el lunes, porque las personas irán a los bancos y cobrarán en efectivo, y algunos si lo tendrán directamente en su cuenta”, indicó.

De acuerdo con el Decreto de Urgencia N°027-2020 emitido por el Ejecutivo, se autorizó el otorgamiento y por única vez de un subsidio de 380 soles a favor de las familias en condición de pobreza o pobreza extrema de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares que se encuentren en los ámbitos geográficos con mayor vulnerabilidad sanitaria definidos por el Ministerio de Salud (Minsa).

El Midis ya aprobó el padrón de los hogares beneficiarios con el subsidio monetario autorizado. El otorgamiento del bono de 380 soles para la protección económica de los hogares se realizará a través del Banco de la Nación y otras entidades financieras privadas en el país.

Vale precisar que el mencionado subsidio puede cobrarse, como máximo, hasta 30 días calendario posteriores al término de la emergencia sanitaria. Culminado dicho plazo, dentro de los 15 días calendario siguientes, el Banco de la Nación y las entidades financieras privadas en el país que hayan recibido recursos en el marco de lo dispuesto deben retornarlos a la cuenta del Tesoro Público.

El Ejecutivo dispuso más de S/ 1,170 millones para financiar el otorgamiento del subsidio monetario a los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema del país.

Coronavirus: apoyos económicos del Estado por medio de bonos en Yo Me Quedo en Casa

El Estado proporciona diversos subsidios económicos para ayudar a las personas y empresas afectadas por el aislamiento y la inmovilización social obligatoria dictados por la crisis del COVID-19.

Entre los subsidios, se encuentran:

Bono para hogares en condición de pobreza o pobreza extrema: consulta si te corresponde el apoyo económico de 380 soles que se brinda a los hogares vulnerables.

Bono independiente: consulta si te corresponde el apoyo económico de 380 soles que se brinda a los trabajadores independientes cuyos hogares están calificados como No pobres por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

Subsidios para empresas generadoras de empleo: si eres empleador del sector privado, se te entregará un bono salarial del 35% por cada trabajador con rentas de quinta categoría que gane hasta S/ 1,500. Si cumples los requisitos, regístrate hasta el 13 de abril.

Usar certificado de inscripción (C4) como reemplazo de DNI tras robo o pérdida durante estado de emergencia

Si pierdes o te roban el Documento de Identidad (DNI) durante el periodo de estado de emergencia nacional por el brote de coronavirus (COVID-19), puedes acceder online a un Certificado de Inscripción (C4), que cuenta con toda la información de tu DNI. Este te servirá para identificarte ante las autoridades sanitarias, policiales y de las Fuerzas Armadas. Además, te servirá para identificarte en el Banco de la Nación y cobrar el Bono Independiente.

Toma en cuenta que este certificado no reemplaza al DNI en situaciones normales, solo lo podrás utilizar por pérdida o robo durante el estado de emergencia, como lo dispone la Resolución Jefatural N° 000043-2020/JNAC/RENIEC.

Requisitos

Ser mayor de 18 años.

Contar con un celular y correo electrónico.

Tener una impresora conectada a la PC.

Antes de empezar, debes saber:

El costo del trámite es de S/ 4.50. Solo puedes pagar online con una tarjeta Visa, colocando el número de DNI del titular de la solicitud. Cabe recalcar que si eres beneficiario de un apoyo económico del Estado, podrás obtenerlo gratuitamente

Requerimientos para acceder al Segundo Bono Independiente de 380 soles

Tu hogar debe estar calificado como NO POBRE, según el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). Además, debe ubicarse en los ámbitos geográficos con mayor vulnerabilidad sanitaria de acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa).

No puedes ser beneficiario de los programas Juntos, Pensión 65 o Contigo.

No puedes haber recibido el bono otorgado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), según Decreto de Urgencia N° 027-2020.

Los miembros de tu hogar no deben encontrarse registrados como trabajadores dependientes del sector público o privado.

Los miembros de tu hogar no deben generar ingresos mayores a S/ 1,200 soles.

Los miembros de tu hogar no deben ser alcaldes, gobernadores regionales o congresistas.

La cuarentena en el Perú está extendida hasta el 26 de abril, sin embargo, los representantes del gobierno indicaron que esta no termina aquí, ya que la población deberá evitar las aglomeraciones. Es posible que el estado de emergencia se extienda por algunos días más.

El jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos anunció que las personas que no cumplan con la cuarentena por el COVID-19 tendrán multas económicas que podrían llegar hasta 430 soles.

“Es una porcentaje de la UIT que oscila entre el 10% como mínimo y un 70% como máximo. Hay una serie de verificaciones de conducta, cada inconducta está sujeta a una pena pecuniaria”, indicó Zevallos en entrevista a Canal N.

Familias duermen en calles de Lima ante éxodo urbano por coronavirus

Sobre cartones y en improvisadas carpas duermen desde hace dos semanas decenas de familias en las calles de Lima, a la espera que las autoridades los lleven de vuelta a sus regiones pues no tienen para comer ni donde vivir ante la emergencia del nuevo coronavirus.

"Queremos regresar a San Martín", se lee en un cartel colocado en una carpa hecha con telas y frazadas de una familia que busca retornar a esa región amazónica.

Decenas de personas, entre ancianos y niños, han convertido el duro pavimento de la avenida Iquitos y la plaza del emperador inca Manco Cápac, en el populoso distrito de La Victoria en Lima, en una gigantesca habitación al aire libre.

“No tenemos ningún techo para nosotros alojarnos, por eso estamos acá en una carpa”, dijo Davis Salcedo, un caminante que busca retornar a Pucallpa.

Estas familias presionan a las autoridades para que las lleven a su lugar de origen en vuelos humanitarios. No buscan irse de Lima solo por hambre, sino por temor al contagio del nuevo coronavirus. “No podemos trabajar y del cuarto donde estábamos nos están botando. ¿A dónde vamos a ir?”, Los testimonios grafican la desesperación de estos migrantes locales, que viven al límite. “Necesito por favor regresar a mi lugar. Quiero estar al lado de mi familia, ya no soporto estar acá”, clama entre lágrimas al canal N de televisión, Luz Dávila, que duerme en la calle sobre frazadas con ocho de meses de gestación.

Al otro extremo de Lima, unas 500 personas acampan desde hace más de 20 días en las afueras del aeropuerto militar pugnando por un vuelo humanitario que los traslade a Iquitos, principal ciudad de la Amazonía peruana.

Desde que empezó el 16 de marzo un confinamiento nacional por la pandemia, miles de peruanos quedaron desempleados. Un estudio de la firma Ipsos determinó que cuatro de cada 10 peruanos, dejaron de percibir ingresos por la paralización forzosa de actividades.