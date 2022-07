Para el expresidente de Petroperú, Carlos Paredes Lanatta, es una pena que la interferencia política mantenga paralizado el Lote 192, en el noreste del país. En diálogo con Correo dijo que el Ministerio de Energía y Minas ha insistido que sea explotado por Petroperú, no obstante carecer de recursos y de personal especializado en exploración y explotación petrolera.

Creo que Petroperú no tiene capital humano, no tiene personal con experiencia en exploración y explotación de lotes petroleros. Estas son actividades riesgosas, especializadas, que requieren capital. Por eso el Lote 192, lote muy antiguo y con un tremendo pasivo ambiental, debe ser explotado por Petroperú pero con un socio que conozca bien el negocio.

Y ¿Altamesa?

Conseguir socio para el Lote 192 pasó por un proceso que se encargó a un banco de inversión. Cuando estuve (en Petroperú) en el 2019 y el 2020 se avanzó mucho, se concluyó en el 2021, cuando se dio como ganador a Altamesa de Canadá. Nosotros buscamos con el banco de inversión el ingreso de grandes empresas, pero ninguna mostró interés porque es un lote muy chico y con muchos pasivos ambientales. Entiendo que las empresas que quedaron al final clasificaban para ser socias de Petroperú y es una pena que la interferencia política evite que se explote este lote en beneficio de las finanzas de la petrolera estatal y de los peruanos.

¿Cómo así hay interferencia política?

El Ministerio de Energía y Minas ha insistido que Petroperú explote el Lote 192, a pesar de que la empresa no tiene la capacidad financiera ni técnica. Por pura interferencia política se toman decisiones, se trata de forzar al directorio (de Petroperú) que haga algo que no quiere hacer. Solo muestra un problema de las empresas públicas, de las empresas sin dueño, tal como las llamo yo, hay costos que se tienen que pagar por la interferencia política, es el caso del Lote 192. En el caso de los lotes del norte, cuyos contratos van a vencer en los próximos años, se quiere que los explote Petroperú, a dedo; porque se piensa que será más rentable para el Estado que el que lo haga una empresa privada. Pero, ¿Por qué dar a dedo a Petroperú en vez de hacer una licitación con privados, en el que también participe la petrolera estatal? ¿Por qué se quiere dar a dedo a Petroperú? Se le quiere dar porque suena bien, es una medida populista sin mayor sentido. Promovamos la competencia, que concursen, que ofrezcan las mayores ventajas para el Perú. La idea de renovar a dedo, a diez años, tampoco me parece adecuado; se debe hacer las cosas claras, se necesita promover inversión privada, que sea transparente, para los lotes petroleros.

¿Es mejor licitar todos los lotes del norte?

Claro, que muestren su compromiso de inversión, que se comprometan en el pago de regalías y, entonces, veremos qué acontece. Creo que no habrá un montón de empresas interesadas porque son lotes viejos y chicos, pero seamos transparentes, no busquemos dar un beneficio a alguien, a dedo, ni a Petroperú ni a las empresas que en este momento tienen los lotes.

Que haya concursos transparentes, en el que haya competencia. Es sencillo lo que estoy planteando.

Acá se intenta borrar un sistema de sentido económico común, por ideología barata o intereses de empresas y empresarios; pero que no nos narren cuentos, todos tienen que competir en una economía de mercado, no porque sean privado o público tienen derecho a no competir.

¿Los combustibles son más caros en Perú porque tienen una gran carga de impuestos?

Es correcto, el que se aplica a los combustibles es un impuesto indirecto, tanto el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) como el IGV, es lo que implica la diferencia con los costos de otros países. Solo el IGV es 18%.

Carlos Paredes Lanatta

Expresidente de Petroperú. Economista de la Universidad del Pacífico. Magister en Economía internacional y Desarrollo. Doctor en Economía de la Universidad Yale en EE.UU. Profesor en la Universidad Continental Posgrado.

