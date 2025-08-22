El Ejecutivo publicó tres decretos supremos con los que modificó los contratos de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en los lotes Z-61- Z-62 y Z-63, en el Zócalo Continental.

Así, la gigante norteamericana Chevron, la tercera empresa petrolera más grande del mundo, se incorpora como inversionista para acompañar a la titular, Anadarko.

Los tres lotes están en la Cuenca Trujillo, frente a las costas de La Libertad y Lambayeque.

La modificación de los contratos permite también el ingreso de Westlawn Perú.

Así, Anadarko, subsidiaria de Occidental Petroleum Corporation (OXY), cedió 35% a Chevron y 30% a Westlawn Perú.

Según Perupetro, Chevron hizo trabajos en el Lote Z-52 (Cuenca de Lima, frente a las costa de Lima y Cañete), entre 1995 y 1998.

Otros

Pedro Chira, presidente de Perupetro, dijo que Chevron podría estar interesado en otros lotes marinos, como los que están ubicados frente a la costa de Ancash.

Dijo que los trabajos de exploración en el mar son muy costoso frente a los que demanda hacerlos en tierra.

Además, informo que hay interés de grandes empresas en las cuencas marinas, como Total Energy de Francia, con la que tiene un convenio de evaluación técnica de la información de las cuencas de Talara y Tumbes para saber si hay potencial o no.

Perforación

Chira explicó que Anadarko está en la segunda etapa de exploración en la Cuenca Trujillo, que es de procesamiento de la información (que tomó en la primera etapa, mediante la sísmica) para definir ir a una tercera etapa, de perforación.

“Se está evaluando el potencial y el punto que sería lo más optimo para perforar el primer pozo”, indicó.

Al respecto, Chira manifestó que el primer pozo de exploración lo harían Andarko y sus dos socios en el tercer trimestre del 2026 o inicios del 2027.