El Colegio de Economistas de Lima expresó su preocupación por la aprobación de leyes que incrementan el gasto público y que, según indicó, podrían afectar la sostenibilidad fiscal y el equilibrio financiero del país.

Mediante el Comunicado N.º 02-CD-CEL/2026, el gremio advirtió que el Congreso de la República del Perú viene aprobando por insistencia un conjunto de normas que podrían ser consideradas inconstitucionales, debido a su impacto en las finanzas públicas.

Según el documento, estas decisiones generarían un gasto permanente y creciente que podría comprometer la sostenibilidad financiera del Estado y afectar el financiamiento de servicios públicos e inversiones necesarias para el desarrollo.

Preocupación por impacto en el equilibrio fiscal

El pronunciamiento también expresó preocupación por la presunta inacción del Poder Ejecutivo, al no recurrir al Tribunal Constitucional del Perú para cuestionar normas que, según el gremio, podrían impactar negativamente en las finanzas públicas.

El colegio advirtió que un incremento sostenido del gasto público podría afectar la capacidad de endeudamiento del país y generar desigualdades en la asignación de beneficios laborales y pensionarios.

Asimismo, señaló que el aumento del gasto podría generar un efecto multiplicador que, de no ser atendido oportunamente, podría derivar en escenarios de conflictividad social por la imposibilidad de cumplir con las obligaciones económicas.

Leyes aprobadas podrían superar los S/ 20 mil millones anuales

El comunicado también cita información del Consejo Fiscal del Perú, señalando que el impacto acumulado de las medidas aprobadas podría alcanzar niveles considerados insostenibles.

Según el gremio, en las últimas tres sesiones del pleno del Congreso se aprobaron 11 leyes y autógrafas, de las cuales tres superarían los S/ 20 mil millones anuales, lo que representaría una carga significativa para el presupuesto nacional.

Cuestionamientos al Ejecutivo y pedido de medidas correctivas

El pronunciamiento también menciona que el presidente José María Balcázar habría desatendido advertencias realizadas por el titular del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde Flores, respecto al impacto fiscal de determinadas decisiones.

En ese contexto, el Colegio de Economistas de Lima exhortó al Congreso a actuar con responsabilidad y abstenerse de aprobar iniciativas que impliquen mayor gasto público sin sustento financiero.

Asimismo, instó al Poder Ejecutivo a observar las normas que comprometan el equilibrio presupuestario y, en caso de ser aprobadas por insistencia, acudir al Tribunal Constitucional para salvaguardar la disciplina fiscal del país.

El gremio concluyó que el mantenimiento del equilibrio fiscal es fundamental para garantizar la sostenibilidad financiera y el bienestar económico de la población.