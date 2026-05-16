El abril, la inflación se disparó en Perú por el efecto de la guerra de Medio Oriente porque se está bloqueando el paso del 20% de la producción mundial de petróleo, que está impactando en su precio, en consecuencia, también en el de los combustibles que se utilizan para el transporte de pasajeros y carga.

Al respecto, se consultó al gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR), Adrián Armas, sobre la opción de reactivar el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) para que el alto precio del petróleo (más de $ 100 el barril) no impacte en el consumidor final, precisó que es un tema que compete evaluar a las autoridades fiscales (Ejecutivo).

“Pero ciertamente, lo que uno observa en la mayoría de casos, en otros países, hay algún tipo de intervención para justamente reducir la volatilidad (de los precios de los combustibles), cosa que en nuestro caso no se ha dado en esta oportunidad”, comentó.

El FEPC es un mecanismo que habilita el Ejecutivo mediante bandas de precios, una máximo y otra mínima. Si el precio del petróleo supera la banda máxima apela al fondo para pagar a los distribuidores mayoristas para evitar se traslade el alza a los consumidores finales.

Si el petróleo baja por debajo de la banda mínima, la distribuidoras mayoristas aportan al fondo y acumulan recursos para cuando los precios suben.

Inflación

Se refirió también a la inflación de abril, cuando la inflación marcó 0.52% en Lima Metropolitana, acumulando una variación anual de 4.01%.

Recordó que el mayor impacto en la inflación se originó por el alto precio del petróleo y el corte del suministro de gas natural por 15 días (cierre del gasoducto por un accidente), que impactó en la variable Transporte, el mismo que tuvo un peso importante en el resultado del mes de abril.

Hizo hincapié que esos dos choques de oferta (petróleo alto y corte de suministro de gas natural) son transitorios y se espera que se vayan disipando.

El Niño

Armas también dijo que un gran riesgo que puede enfrentar la economía nacional en el presente año es el clima porque se está observando variables que llevan a señalar que El Niño puede manifestarse de forma muy intensa.

Refirió que el mayor riesgo es el calentamiento en la zona del Pacífico Central (Niño Global)

En ese sentido, señaló que por ahora todo indicaría que las probabilidades es que sea moderado, pero al final del año sería fuerte , pero que no podría afectar a la costa peruana, principalmente el norte.