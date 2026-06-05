La Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Piura, a cargo del fiscal provincial Armando Ortiz Zapata, realizó una acción preventiva en la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Castilla, con la finalidad de verificar las condiciones de custodia, distribución y despliegue del material electoral destinado a la Segunda Elección Presidencial 2026.

La fiscal adjunta provincial Carmen Zapata Benites dirigió la diligencia realizada el 3 de junio de 2026, entre las 11:00 y las 11:35 horas, en las instalaciones de la ODPE Castilla, ubicadas en la urbanización Miraflores, con la participación del jefe de dicha entidad, Juan Carlos Cajusol Bances.

Durante la intervención se verificó que la ODPE Castilla tiene competencia sobre los distritos de Castilla, Tambogrande, Las Lomas, El Tallán, Cura Mori, La Arena y La Unión, además de 13 centros poblados. Asimismo, se informó que la sede recibió un total de 932 paquetes de material electoral el pasado 30 de mayo a las 18:45 horas.

De igual forma, se constató que el 2 de junio se realizó la verificación aleatoria de seis cajas de material electoral, actividad que contó con la participación del Jurado Electoral Especial (JEE) y la Oficina Defensorial, garantizando la transparencia y control del proceso.

La representante del Ministerio Público también verificó in situ la existencia de dos almacenes de acceso totalmente restringido. El primero destinado al resguardo del material electoral correspondiente a los distritos de La Unión, Catacaos, El Tallán, Cura Mori y La Arena; y el segundo, exclusivamente para los paquetes electorales del distrito de Castilla.

También, se confirmó que el despliegue del material electoral hacia todas las jurisdicciones bajo competencia de la ODPE Castilla se iniciará el sábado 6 de junio desde las 04:00 horas. Para ello, ya se han efectuado las coordinaciones respectivas con la Policía Nacional del Perú y el Ejército Peruano, a fin de garantizar la seguridad durante el traslado y custodia del material.

Como resultado de la diligencia, la fiscal Carmen Zapata Benites recomendó al jefe de la ODPE Castilla mantener un riguroso control durante la distribución del material electoral para prevenir cualquier contingencia que pudiera afectar el normal desarrollo de la jornada electoral programada para el domingo 7 de junio.