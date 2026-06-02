Con el propósito de asegurar el desarrollo ordenado de la Segunda Elección Presidencial (SEP) 2026, las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de las regiones Piura y Tumbes sostuvieron una reunión de coordinación con representantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, a fin de establecer las acciones que se ejecutarán antes, durante y después de la jornada electoral.

Participaron en el encuentro los jefes de las ODPE Castilla, Juan Cajusol Bances; Piura, Jorge Calderón Rojas; Sullana, David Espinoza Acosta; Morropón, Liliana Ccorihuamán Gamio; Paita, Delsy Matías Meza; y Tumbes, Flabio Minaya Cuba, quienes informaron sobre el avance de las actividades previstas en sus respectivas jurisdicciones.

Asimismo, participaron el gestor de la Oficina Regional de Coordinación (ORC) de la ONPE en Piura, Eulogio Palacios, así como representantes de los Jurados Electorales Especiales (JEE), la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público

Durante la sesión se coordinaron las acciones que se ejecutarán antes, durante y después de la jornada electoral, incluyendo el despliegue y repliegue del material electoral hacia las distintas circunscripciones de Piura y Tumbes, con especial atención a las zonas de difícil acceso.

Asimismo, se definieron las responsabilidades que asumirán las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la custodia de los locales de votación, la protección del material electoral y el mantenimiento del orden público, de acuerdo con lo establecido en la normativa electoral vigente.

En la región Piura, 1 534 085 electores se encuentran habilitados para sufragar en 523 locales de votación y 5281 mesas de sufragio. En tanto, en la región Tumbes, 181 317 electores podrán ejercer su derecho al voto en 64 locales de votación y 632 mesas de sufragio.