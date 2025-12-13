Según la Contraloría, una auditoría de cumplimiento a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) concluyó que el Estado transfirió más de S/ 6,031 millones a diversas empresas del sistema financiero porque 117,673 créditos (otorgados por el programa Reactiva Perú) se mantuvieron impagos durante más de 90 días entre el 2020 hasta el 30 de junio de 2025.

De los S/ 6,031 millones de garantías honradas (pagadas) por el Estado, solo se recuperó poco más de S/ 404 millones, que equivale al 6.7 %, mientras que S/ 2,115 millones se encuentran en proceso de recuperación (representan el 35.1 %).

La Contraloría señala que más de S/ 3,512 millones no podrían ser recuperados y se constituirían en una pérdida para el Estado (representan el 58.2 % de la garantía pagada), según información proporcionada por Cofide.

Reactiva

Durante la pandemia del Covid se implementó el programa Reactiva Perú (2020 - 2021) para que las empresas privadas accedan a créditos en el sistema financiero por más de S/ 57,066 millones, con la garantía de que el Estado asumiría el pago mayoritario de la deuda en caso de incumplimiento.

La Contraloría advirtió que Cofide no realizó su labor de supervisión posterior a las operaciones de honramiento de garantías (cuando el Estado asume la deuda impaga como garante) para confirmar que los créditos otorgados a las empresas cumplieron con los requisitos de elegibilidad y, de no ser así, gestionar la restitución de los montos transferidos.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que adoptó medidas normativas para fortalecer la recuperación de la cartera honrada, como la incorporación de nuevas disposiciones que permiten a las entidades financieras aplicar descuentos, refinanciamientos, cesión de cartera y otras medidas para maximizar la recuperación. No obstante, reiteró que la supervisión y administración del proceso corresponde a COFIDE.