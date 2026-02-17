La exploración minera es una actividad de alto riesgo, en la que la mayoría de los proyectos no alcanzan etapas avanzadas, señaló Miguel Cardozo, past president de proEXPLO.

En ese sentido, precisó que de cada 1,000 proyectos de exploración minera que se inician, apenas 100 avanzan a la etapa de perforación y solo uno logra convertirse en una mina productora.

Así, refirió que cuando un hallazgo logra desarrollarse y entrar en producción, se convierte en un motor clave para la generación de empleo, inversión y desarrollo regional.

“El proceso exploratorio es altamente riesgoso. Realmente encontrar un yacimiento y ponerlo en marcha es una ventaja para la empresa y para la comunidad que lo tenga”, señaló en entrevista con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Regiones

Cardozo manifestó que en un contexto nacional marcado por brechas de infraestructura y limitaciones para reducir la pobreza y generar empleo formal, cada proyecto que logra entrar en producción representa una oportunidad estratégica para el desarrollo regional y nacional.

Dijo que Perú tiene potencial geológico excepcional, con yacimientos muy importantes de cobre, de oro y de depósitos polimetálicos.

Explicó que hay tres factores que impulsan hoy la inversión minera. El primero es el potencial geológico disponible; segundo es el creciente valor estratégico de los minerales en el contexto global; y la creciente demanda internacional.

Destacó avances recientes en materia regulatoria, que en el último año mejoró mucho porque hay permisos que salen un poco más rápido, pero todavía “hay muchos aspectos por corregir. Si logramos controlar este factor y agilizar los permisos, manteniendo normas que cuidan el ambiente, sin bajar los niveles de exigencia, pero haciéndolas más eficientes, rápidas y efectivas, estaremos dando un paso sumamente importante”.