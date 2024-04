La base del progreso es el ahorro y conviene que nuestro dinero se incremente mientras se va acumulando más para cumplir con nuestras metas (mejora de la casa, compra de un departamento, auto, viaje, electro importante, etc.), una forma muy útil es poner el dinero en un Depósito a Plazo por el periodo en el que no lo vayamos a mover, 30, 180, 360 días, etc, según informó Alfredo Marín, subgerente de productos pasivos minorista de BanBif.

Explicó que la mayor rentabilidad de un Depósito a Plazo Fijo depende de la tasa (TEA) pactada, a mayor tasa, mayor cantidad de intereses recibirá el ahorrista, pero hay otros factores a considerar como por ejemplo, se gana más si se pacta el pago de intereses al final del periodo y no con abono mensual.

“Cuenta también si la entidad permite visualizar el dinero por la banca digital, si los estados de cuenta llegan por email, que la entidad se encuentre dentro de la zona de influencia del ahorrista o tenga oficinas en diversos lugares. Se sugiere también revisar los indicadores financieros de la entidad, entre otros” señaló.

Por ello, el directivo mencionó que quien coloca su dinero en un Depósito a Plazo debe tomar en cuenta estas cuatro recomendaciones:

¿Cuál debe ser la forma de pago de intereses?: Puede ser mensual o al final del periodo. Si se pacta mensual la Tasa de Rendimiento Efectivo Anual (TREA) será menor a la Tasa de interés Efectiva Anual (TEA), es decir, recibirán menos numerales, porque los intereses se abonan mensualmente y no se capitalizan para generar más intereses. ¿La cuenta debe ser mancomunada o individual?: Hay dos formas de mancomunarlo, de forma indistinta, llamado también “o”, donde cada mancómuno de manera individual puede por ejemplo cancelar el depósito o en formato “y” que requiere la presencia de ambas personas. Una cuenta bancaria y un Depósito a Plazo mancomunado es de titularidad compartida, donde se necesita el consentimiento de todos los titulares para realizar cualquier operativa o disposición. ¿Deben realizarse varios depósitos o uno solo?: Muchas veces se requiere “romper” el Depósito a Plazo antes del vencimiento por alguna emergencia y si se ha constituido solo uno por todo el importe la tasa de retiro anticipado (menor a la pactada inicialmente) aplica a todo. Por eso conviene abrir varios depósitos que sumen el importe total. Esto debe ser conversado con el ejecutivo de la entidad bancaria para ver si la tasa no varía. ¿Cuál debe ser el fin del periodo?: Debe definirse qué pasa con el Depósito a Plazo cuando vence, se renueva automáticamente, se abonan los intereses a una cuenta, se cancela y abona capital e intereses en la cuenta, etc.

El directivo destaca que el Depósito a Plazo Fijo es seguro pues está protegido hasta cierto importe por el Fondo de Seguro de Depósito y pueden encontrarse tasas por encima de la inflación a 12 meses. El conocimiento que debe tenerse es mínimo y puede revisarse cómo avanza la generación de intereses por los canales digitales.

Adicionalmente, existen otros instrumentos financieros para que las personas inviertan su dinero como fondos mutuos, bolsa de valores, entre otros, los cuales califican como una inversión y requieren de un perfilamiento financiero de la persona, para determinar qué tan arriesgado es, lo que depende de su patrimonio, conocimiento, edad, carga familiar, otros ahorros, etc.

