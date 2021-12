El precio del dólar en Perú abrió ligeramente al alza el jueves, en medio de tensiones entre Minera Las Bambas y las comunidades del sur del país, al no encontrarse una pronta solución al bloqueo del Corredor Vial Sur.

A las 09:45 a.m., el tipo de cambio se transaba a S/ 3.980 por dólar, según la agencia Bloomberg. Esta cotización corresponde a un leve aumento de 0.02% con respecto al cierre del miércoles, en S/ 3.979, de acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

El ente emisor destacó que la divisa estadounidense se ha visto afectado en los últimos meses, principalmente, por el ruido político, anuncios de posibles estatizaciones, problemas con empresas mineras, mayor aversión al riesgo por los temores de presiones inflacionarias a nivel global, la variante ómicron del coronavirus y un nuevo pedido de vacancia presidencial.

En lo que va del año, la entidad monetaria ha ofertado US$ 17,600 millones en el mercado cambiario mediante ventas en el mercado spot (US$ 11,600 millones) y colocación neta de derivados cambiarios y CDR BCRP (US$ 6,000 millones).

Por su parte, analistas esperan que la demanda de cobre entre en su segundo año de expansión, especialmente después de que la recientemente concluida COP26 mostró una creciente disposición de los gobiernos a priorizar la energía limpia.

Según la agencia Reuters, el gobierno peruano aún está lejos de llegar a un acuerdo que asegure el reinicio de la mina de cobre Las Bambas de MMG Ltd.

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio, el dólar se compra a S/ 3.960 y se vende a S/ 4.005, de acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe.

