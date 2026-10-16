La economía registró un crecimiento de 3.23% en agosto, mayor en 15.36% que el mismo mes del 2025, pero menor a julio 2026 (3.56%), según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El resultado de agosto último estuvo sustentado principalmente por los sectores Comercio, Otros servicios, Construcción y Manufactura, Agropecuario, Financiero.

También por Administración Pública y Defensa, Servicios Prestados a Empresas, Transporte, Electricidad Gas y Agua, Alojamiento y Restaurantes y Telecomunicaciones.

El menor crecimiento de agosto con relación a julio fue porque Minería e Hidrocarburos cayó 5.53% por disminución de la actividad del subsector minero metálico y del subsector hidrocarburos.

“El desempeño negativo de la actividad minera metálica se explicó por el menor tonelaje extraído y baja ley de los minerales tratados en las plantas concentradoras de las principales compañías mineras del país, con caída en la producción de zinc y cobre”, precisó el INEI.

En tanto, el subsector hidrocarburos cayó por la baja extracción de petróleo crudo y de líquidos de gas natural.

Pesca y agro

El sector Pesca registró un mes más de caída por efecto de El Niño. En agosto disminuyó 17.33% frente al mismo mes del 2025 por el menor desembarque de especies de origen marítimo y de origen continental.

Pero, el sector Agropecuario creció 3.37% en agosto frente a igual mes del 2025, después de la fuerte caída de junio y julio de este año. Los cultivos que incidieron al alza fueron los agroindustriales, cereales, tubérculos y frutas, principalmente.

En tanto, las exportaciones totales crecieron 17.75% por mayores envíos de productos tradicionales (+20.89%) como los agrícolas, mineros, petróleo y gas natural; y de productos no tradicionales (+10.32%) como los agropecuarios, pesqueros, químicos, metalmecánicos y y siderometalúrgicos.