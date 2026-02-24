Gran expectativa ha generado la presentación del gabinete ministerial que presidirá el economista Hernando de Soto, que hoy tomará juramento.

En ese sentido, el economista Juan José Marthans, ex titular de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), considera que la presencia de de Soto “es mejor de lo que esperábamos porque él es una personalidad reconocida internacionalmente”.

En esa línea, manifestó a Correo que todo dependerá de la calidad de miembros del gabinete que lo acompañará y de la independencia que muestre frente a presiones políticas.

“Debe concentrarse (de Soto y su gabinete ministerial) en la seguridad, transferencia (de poder) y que haya un proceso electoral transparentes. Mejorará la imagen internacional de país ligada a un pobre entorno político”, anotó.

Hasta anoche, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, sería la integrantes del gabinete ministerial saliente de Ernesto Álvarez que se mantendría en la nueva administración gubernamental.

Jugada

En tanto, el economista Jorge González Izquierdo dijo que debería ratificarse a la mayoría de los ministros porque ya se les conoce. “Nadie serio aceptaría integrarlo por cuatro meses”, anotó.

Además, cree que la presencia de de Soto al frente del Gabinete es una jugada maestra de la gente de Perú Libre de cara a las próximas elecciones para dar la imagen de que no es ningún cuco al frente del Gobierno.

“El presidente Balcázar dijo que se mantendrá la línea económica. Muy cierto, la prioridad es mantener la línea macroeconómica”, indicó a este diario.

Inclusive, el economista señaló que la jugada de Perú Libre al frente del Gobierno es impulsar la candidatura de Alfonso López Chau.

De otro lado, preocupa al Instituto Peruano de Economía (IPE) los cambios (gerente general) en Petroperú porque apuntarían a un retroceso en una reforma que parecía iniciar, “pero creo va será clave saber quiénes estarán en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Energía y Minas”, señaló.