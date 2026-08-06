El Poder Ejecutivo oficializó este jueves la designación de Inés Marylin Choy Chong, Luis Miguel Palomino Bonilla y Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki como miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en representación del Gobierno.

La medida fue establecida mediante la Resolución Suprema N.° 250-2026-PCM, publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Designación se sustenta en la Constitución

En los considerandos de la resolución se recuerda que el artículo 86 de la Constitución Política del Perú establece que el Banco Central de Reserva es gobernado por un directorio integrado por siete miembros, de los cuales cuatro son designados por el Poder Ejecutivo.

La norma también señala que los directores del BCRP son nombrados por el período constitucional correspondiente al presidente de la República y que no representan a entidad ni interés particular alguno, sino que ejercen sus funciones con autonomía conforme al marco constitucional.

La resolución suprema lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi; del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde; y del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza.

Con esta designación, el Ejecutivo completa parte de la representación que le corresponde en el máximo órgano de dirección del Banco Central de Reserva, conforme a lo dispuesto por la Constitución.