En su presentación en el Congreso para obtener el voto de confianza de este poder del Estado, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, hizo hincapié en la necesitad de impulsar la inversión privada porque representa el 80% del total del país, necesaria para un mayor crecimiento de la economía.

En ese sentido, anunció que, próximamente, pedirá facultades para legislar en 11 temas, ocho de los cuales son de índole económico.

Entre los ocho temas que propondrá legislar está el fortalecer, simplificar y dar calidad regulatoria en materia de inversión privada y público-privada, y gestión de servicios públicos.

Otro tema es el de la modernización del sistema tributario para minimizar la elusión de impuestos, por el cual el fisco dejaría de percibir unos S/25 mil millones.

El Gobierno necesita mayor recaudación tributaria (más ingresos para la caja fiscal) porque su meta es cerrar el año con un 2% de déficit fiscal y no repetir el incumplimiento del 2023, cuando cerró en 2.8% a pesar de que el compromiso fue de 2.4%.

Minería

Así también, Adrianzén destacó que la minería es un motor del crecimiento de la economía peruana y la meta del Gobierno es viabilizar $4,600 millones de inversión minera en el presente año.

Pero, como refirió el ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, no hizo ninguna mención del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuyo objetivo es formalizar a los mineros artesanales, pero del cual se están aprovechando los mineros ilegales, que contaminan el medio en que operan, a la par que evaden millones de soles al no pagar impuestos.

El Congreso derogó una norma del Ejecutivo destinado a bloquear la minería ilegal, justamente apretando la vigencia de la inscripción en el Reinfo. En su lugar aprobó otra para ampliarla, además que facilita la disposición de explosivos, los mismos que son usados con fines distintos.

Se estima que la minería ilegal mueve unos $3 mil millones al año, principalmente de oro, cuya producción “se exporta” a Ecuador y Bolivia.

APP

Del mismo modo, Adrianzén dijo que se dinamizará la inversión en el 2024 mediante la modalidad de Asociación Publico Privada (APP).

Refirió que mediante dicha modalidad de inversión se prevé adjudicar este año proyectos por $8,036 millones, entre ellos el Puerto de Marcona (Ica), el Tren Huancayo-Huancavelica (Tren Macho), el Anillo Vial Periférico de Lima, etc.

Precisó que para el 2025-2026 se tiene una cartera de 70 proyectos por adjudicar, que demandarán $16 mil millones de inversión, entre puertos, colegios, hospitales, plantas de tratamiento y energía. “Estimamos que al finalizar el gobierno de la presidenta Dina Boluarte se habrán adjudicado obras por APP por más de $25 mil millones”, indicó.