Ministro de Economía, Elmer Cuba, sustentando en el Congreso el proyecto de ley del Presupuesto Público 2027.
Ministro de Economía, Elmer Cuba, sustentando en el Congreso el proyecto de ley del Presupuesto Público 2027.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, sustentó ante el Congreso el proyecto de ley del Presupuesto Público 2027, por S/ 266,506 millones, mayor en 3.5% (+S/ 9,000 millones) versus el del 2026 (S/ 257,562 millones).

Señaló que el país mantiene condiciones que le permite aumentar el gasto público mientras avanza en un proceso de consolidación fiscal. Destacó que la economía podría crecer 4% este año, pero por El Niño sería 3.4%.

En su exposición, Cuba precisó que del monto total presupuestado para el 2027, más de S/ 112,000 millones serán para pagar sueldos y pensiones (42%). En 2026 fueron S/ 110,400 millones.

Además, indicó que se estima destinar S/ 5,000 millones para hacer frente los embates de El Niño, un 0.5% del Producto Bruto Interno (PBI). El gobierno nacional recibiría S/2.023 millones

A nivel de instituciones, la Autoridad Nacional de Infraestructura recibiría el mayor monto del presupuesto (S/ 1,047 millones), seguida del Instituto Nacional de Defensa Civil (S/ 413 millones).

Recaudación

Cuba afirmó también la necesidad de ordenar los gastos tributarios, estableciendo discusiones “caso por caso”.

Según Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030, los gastos tributarios suman S/ 27,697 millones.

Precisó que la exoneración tributaria más importante es la del IGV a los productos agrícolas, recomendando al Congreso presentar propuestas para cambiarla, pero con la que no está de acuerdo.

El segundo beneficio tributario de mayor peso es la inafectación del Impuesto a la Renta (IR) de la CTS, cuyo gasto se estima en S/ 2,065 millones anuales.

También está la exoneración del IGV en la Amazonía, con un gasto estimado de S/ 3,992 millones cada año.

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