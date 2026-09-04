El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, sustentó ante el Congreso el proyecto de ley del Presupuesto Público 2027, por S/ 266,506 millones, mayor en 3.5% (+S/ 9,000 millones) versus el del 2026 (S/ 257,562 millones).

Señaló que el país mantiene condiciones que le permite aumentar el gasto público mientras avanza en un proceso de consolidación fiscal. Destacó que la economía podría crecer 4% este año, pero por El Niño sería 3.4%.

En su exposición, Cuba precisó que del monto total presupuestado para el 2027, más de S/ 112,000 millones serán para pagar sueldos y pensiones (42%). En 2026 fueron S/ 110,400 millones.

Además, indicó que se estima destinar S/ 5,000 millones para hacer frente los embates de El Niño, un 0.5% del Producto Bruto Interno (PBI). El gobierno nacional recibiría S/2.023 millones

A nivel de instituciones, la Autoridad Nacional de Infraestructura recibiría el mayor monto del presupuesto (S/ 1,047 millones), seguida del Instituto Nacional de Defensa Civil (S/ 413 millones).

Recaudación

Cuba afirmó también la necesidad de ordenar los gastos tributarios, estableciendo discusiones “caso por caso”.

Según Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030, los gastos tributarios suman S/ 27,697 millones.

Precisó que la exoneración tributaria más importante es la del IGV a los productos agrícolas, recomendando al Congreso presentar propuestas para cambiarla, pero con la que no está de acuerdo.

El segundo beneficio tributario de mayor peso es la inafectación del Impuesto a la Renta (IR) de la CTS, cuyo gasto se estima en S/ 2,065 millones anuales.

También está la exoneración del IGV en la Amazonía, con un gasto estimado de S/ 3,992 millones cada año.