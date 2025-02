La iniciativa legislativa del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), para que el Banco de la Nación (BN) compre oro a mineros en proceso de formalización es cuestionada porque se arriesga a adquirir material de procedencia ilegal.

Inclusive, en una conferencia de prensa, recordó que el Banco Central de Reserva (BCR) está facultado a comprar oro.

Al respecto, el expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE9, Carlos Gálvez, dijo a Correo que el BCR tiene autonomía desde la década de 1990 y por eso no compra el mineral.

“El BCR no compra oro desde la década de los 90. Compraba oro durante el gobierno militar, hasta el primer gobierno de Alan García”, recordó.

Refirió que desde que se le dio autonomía, es decir, desde que no está sujeto a injerencia política, no compra oro.

Gálvez explicó que el BN es caso contrario al BCR, es decir, carece de autonomía.

Ello se puso de manifiesto cuando el Gobierno hizo que el BN facilite préstamos a Petroperú al punto, según se conoció, que comprometió su patrimonio.

Garantía. En esa línea, Gálvez precisó que el problema no es que el BN compre oro, “el problema es el origen del oro porque podría ser producción de la gente informal, pero no hay garantía que no provenga de los mineros ilegales”.

En ese sentido, hizo una similitud en la compra de repuestos para autos, señalando que el problema no es comprarlos, sino cuando se adquieren en zonas de dudosa procedencia.

La propuesta del presidente del Congreso es que el BN compre oro a los mineros informales y mineros artesanales que están inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

“Todos sabemos que muchos ilegales se hacen del comprobante del Reinfo de un informal para entregarlas a las plantas procesadoras y poder venderlas”, detalló.

El expresidente de la SNMPE señaló que al país le falta un trabajo de trazabilidad del oro que supuestamente sale de la producción de mineros informales y mineros artesanales.