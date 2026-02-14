El directorio de Petroperú, en sesión del jueves último, acordó implementar una nueva Estructura Orgánica y adoptar medidas orientadas a la reconversión y reducción progresiva de unas 1,554 posiciones como parte del proceso de reorganización de la empresa establecida en el decreto de urgencia del 31 de diciembre del 2025.

Según el acuerdo del directorio, que entrará en vigencia desde el lunes 16 de febrero, la nueva estructura que se busca aplicar prevé reducir 954 posiciones, progresivamente, a las que se sumarán, entre otros, los trabajadores que están en edad de jubilación.

Será en los cuatro niveles directivos y operativos principales, desde la Gerencia General hasta jefaturas, coordinadores, supervisores y empleados.

Fases

“La implementación de esas medidas contempla la adopción de un plan de reducción proyectada de 1,554 posiciones, la cual se ejecutará abarcando todas las fases de desarrollo del Decreto de Urgencia N.° 010-2025”, señaló la empresa en un comunicado.

Ello incluye, prosiguió, la eliminación de plazas vacantes del Cuadro de Asignación de Personal (CAP); la ejecución del plan de desvinculación voluntaria.

El acuerdo también dispone la aplicación estricta del cronograma de jubilaciones; la no renovación de contratos modales y de suplencia no críticos para la continuidad operativa.

Además, establece la reducción de plazas una vez definida la modalidad de promoción aplicable a la empresa o a sus bloques patrimoniales, que está en el terreno de Proinversión.

“Con esos acuerdos, Petroperú continúa avanzando en la implementación de acciones orientadas a fortalecer su sostenibilidad financiera y operativa, en línea con el proceso de reorganización dispuesto por el Estado”, anotó la empresa.