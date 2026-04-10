El Poder Ejecutivo aprobó la emisión de bonos soberanos hasta por S/ 4,287 millones, los que están dirigido a inversionistas que operan en el país (operación de endeudamiento interno).

La emisión de bonos, dispuesto mediante el Decreto Supremo 057-2026-EF, permitirá ejecutar la Fase II del Plan Maestro para el mejoramiento y recuperación de los servicios operativos y portuarios de las Fuerzas Navales en el área de la Base Naval del Callao, a cargo del Ministerio de Defensa y la Marina de Guerra del Perú.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encargará de emitir los bonos y también asumirá el pago de la amortización, intereses, comisiones y demás gastos, con cargo al presupuesto público destinado al pago de obligaciones financieras del Estado.

El proyecto será respaldado por los Estados Unidos, que venderá equipos y servicios por $ 1,500 millones. También incluye el despliegue de hasta 20 funcionarios de ese país en el Perú por un período de 10 años, como parte del soporte técnico y operativo.

Suplementario

De otro lado, el MEF autorizó un crédito suplementario de S/ 419 millones 948 mil 514 para los gobiernos regionales y locales a fin de financiar 982 inversiones.

Al respecto, Martín Valencia, jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), precisó que si bien el crédito no es de un monto muy elevado en términos macroeconómicos (0.03% del PBI), respondería a criterios políticos en el marco de los últimos meses del gobierno saliente.

Además, indicó a Correo, se infiere que podrían darse más créditos suplementarios en los meses que restan.

“Con esa medida, se sigue yendo en contra de una senda de consolidación fiscal y se pasa la responsabilidad de esta consolidación al próximo gobierno. Aún más, se eleva el riesgo de que la meta de déficit fiscal (1.8% del PBI) no se cumpla este año”, anotó.