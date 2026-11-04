A pesar de los estragos que está ocasionando el Fenómeno de El Niño (FEN), la economía peruana tendrá resultados positivos en el 2026 y en el 2027, pero por debajo de lo que se estimaba, estimó Augusto Rodríguez, Vicepresidente Ejecutivo de Inversiones de Rimac

En ese sentido, según dijo, se espera que en el 2026, la economía crezca 3%, mientras que en el 2027 lo haría en 2.9% cuando.

Pero, señaló que si los estragos de El Niño que se está presentando actualmente y que se prevé se prolongaría hasta mediados del próximo año, son similares a los registrados en eventos anteriores (2017 y 2023), se arriesga pérdidas en stock de infraestructura (carreteras y puentes, principalmente) por unos $ 8,000 millones.

El fenómeno climático también presionará al alza los precios de alimentos como el limón, pescados, hortalizas, etc. e impulsará la inflación sobre el techo del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR), que es 3%, al tiempo que generará más pobreza, sobre todo en zonas urbanas.

Tasa de interés

En tanto, el economista jefe de BBVA Research, Hugo Perea, explicó a Correo que la inflación (interanual) se aceleró en octubre y se ubicó en 5.3% (4.5% en setiembre) por una baja base de comparación y estuvo concentrada en combustibles, transporte y alimentos.

Señaló que hacia adelante, la inflación se mantendrá elevada y la previsión del BBVA Research es que el BCR elevará su tasa de interés de referencia en noviembre y diciembre.

Ello porque la inflación podría subir más en un contexto en el que el precio del petróleo siga elevado por el conflicto en Medio Oriente. Además, que los precios de granos y cereales (trigo y soya) tendrán la presión por los mayores costos de fertilizantes.

Perea explicó que también es porque la demanda interna se mantiene robusta y daría lugar a una recuperación de márgenes erosionados por el mayor costo de producción, y se elevaría los precios al consumidor final.