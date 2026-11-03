Comprar un automóvil o una vivienda mediante un fondo colectivo requiere evaluar más que el monto de la cuota mensual. Este sistema implica asumir pagos periódicos durante un plazo establecido y cumplir determinadas condiciones para acceder al bien.

Milagros Ward, subgerente de Marketing de Pandero, explicó que los consumidores deben conocer los costos del programa, las modalidades de adjudicación y sus obligaciones contractuales antes de inscribirse.

La especialista identificó cinco aspectos fundamentales para tomar una decisión informada y evitar compromisos que puedan afectar el presupuesto familiar.

1. Evaluar si la cuota mensual se ajusta al presupuesto

El primer paso consiste en determinar cuánto dinero puede destinar una persona al fondo colectivo sin comprometer sus gastos esenciales.

Como referencia de planificación financiera, Ward señala que las cuotas pueden representar entre el 20 % y el 30 % del ingreso mensual. Sin embargo, este rango debe evaluarse considerando otras deudas, responsabilidades familiares e imprevistos.

Por ejemplo, una persona con ingresos mensuales de S/3.000 podría tomar como referencia un rango de S/600 a S/900, siempre que su situación financiera lo permita. Esta cifra es ilustrativa y no constituye una recomendación universal.

La especialista enfatizó que no basta con poder pagar la primera cuota: es necesario contar con capacidad económica para mantener el compromiso durante todo el contrato.

2. Revisar todos los costos del fondo colectivo

La cuota mensual no necesariamente representa el costo total del programa.

Antes de firmar, el consumidor debe verificar los conceptos establecidos en el contrato:

Cuota capital: aporte destinado al valor del automóvil o inmueble.

Cuota de inscripción: pago por ingresar al grupo.

Cuota de administración: remuneración de la empresa por gestionar el fondo.

Seguros y otros gastos: importes adicionales previstos en el contrato.

Ward indicó que, en Pandero Auto, la cuota de inscripción equivale al 4 % más IGV del valor del certificado, mientras que el cargo de administración depende del programa contratado.

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) también recomienda revisar los importes, la periodicidad y las condiciones de cada pago.

3. Conocer cómo se adjudica el auto o la vivienda

Uno de los aspectos más importantes es comprender que ingresar a un fondo colectivo no significa recibir el vehículo o inmueble inmediatamente.

La adjudicación puede producirse mediante diferentes modalidades autorizadas, entre ellas:

Sorteo: el asociado es seleccionado al azar conforme a las reglas establecidas en el contrato.

Remate: los participantes realizan ofertas para adelantar cuotas y la adjudicación se determina según las condiciones del programa.

En Pandero, los asociados que cumplen con sus pagos participan en asambleas mensuales donde se aplican estos mecanismos.

Por ello, el sistema requiere especial atención cuando la persona necesita recibir el bien en una fecha determinada. La SMV explica que el proceso depende de las reglas y modalidades de adjudicación de cada programa.

4. Leer las obligaciones, garantías y condiciones de retiro

Antes de suscribir el contrato, también es necesario conocer los requisitos para recibir el bien una vez obtenida la adjudicación.

Entre las obligaciones pueden figurar mantenerse al día en las cuotas, presentar la documentación solicitada, elegir al proveedor y constituir las garantías correspondientes.

En el caso de vehículos, pueden exigirse seguros según las condiciones del programa. Si el bien elegido supera el valor del certificado, el asociado deberá cubrir la diferencia o evaluar alternativas de financiamiento.

Asimismo, es importante revisar las penalidades por incumplimiento y las condiciones de retiro. La SMV señala que la devolución de aportes puede variar según el momento en que el asociado decida salir del fondo.

5. Verificar que la empresa esté autorizada por la SMV

Otro requisito fundamental es comprobar que la administradora del fondo colectivo cuente con autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores.

La SMV es la entidad encargada de autorizar y supervisar a las Empresas Administradoras de Fondos Colectivos (EAFC).

Entre las señales que deben generar precaución se encuentran las promesas de adjudicación garantizada en una fecha específica, los costos poco claros y las solicitudes de depósito a cuentas personales.

La institución supervisora ha advertido que ninguna empresa puede ofrecer legalmente servicios de administración de fondos colectivos sin contar con la autorización correspondiente.

Para finalizar, Ward recomendó que la elección del programa responda a los objetivos y a la capacidad económica de cada persona.

La decisión debe considerar tanto el costo total como el plazo y las condiciones para acceder al bien, especialmente porque se trata de un compromiso financiero de largo plazo.