El Congreso aprobó un crédito suplementario de S/ 8.228,4 millones para atender distintas necesidades del Estado durante el Año Fiscal 2026.

La medida contempla recursos para prevenir los efectos del fenómeno de El Niño, impulsar la inversión pública y cumplir obligaciones en sectores como seguridad, salud y educación.

La iniciativa obtuvo 83 votos a favor, 10 en contra y 27 abstenciones en la Cámara de Diputados. En el Senado, recibió 37 votos a favor, 10 en contra y seis abstenciones.

El texto aprobado corresponde a la fórmula sustitutoria presentada por la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, que aprobó la propuesta durante una sesión del 22 de octubre.

Según el desglose presentado por el titular de la comisión, José Arista Arbildo, S/ 702,9 millones se destinarán a prevenir los efectos de El Niño; S/ 2.308,6 millones, a garantizar la continuidad de los servicios esenciales; S/ 3.620,2 millones, a inversión pública y equipamiento; y S/ 1.596,7 millones, al cumplimiento de obligaciones ineludibles.

El paquete también incluye recursos para la adquisición de aviones caza, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, proyectos viales como el Anillo Vial Periférico, programas de salud y educación, Pensión 65 y empleo temporal.