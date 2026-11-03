La economía peruana podría crecer 3 % durante 2027, pero esa proyección se reduciría a 2 % si el fenómeno El Niño se prolonga hasta el tercer o cuarto trimestre del próximo año y coincide con un escenario internacional desfavorable, según un informe del Observatorio Económico, Financiero y Social de la Universidad de Lima.

El estudio, denominado 100 días: perspectivas y retos económicos, fue presentado por los docentes José Luis Nolazco y Julio del Castillo y plantea dos escenarios relacionados con la duración del evento climático, la evolución de la economía mundial y la respuesta del Estado.

Para el cierre de 2026, los investigadores estiman una expansión del producto bruto interno (PBI) de 3,3 %. Sin embargo, advierten que el desempeño del próximo año estará condicionado por los efectos de las precipitaciones sobre las actividades productivas.

¿Cuánto crecería el PBI peruano según la duración de El Niño?

En el escenario menos adverso, el fenómeno El Niño extraordinario se mantendría hasta el segundo trimestre de 2027 y la economía internacional conservaría una evolución estable. Bajo esas condiciones, el PBI crecería 3 %.

En cambio, si las lluvias y sus efectos se prolongan durante la segunda mitad del año y se agravan las tensiones geopolíticas, la expansión económica se limitaría a 2 %.

Para esta segunda situación, el informe también proyecta una inflación de 3 % y una tasa de referencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) de 3,50 %.

Lluvias e inundaciones podrían afectar agricultura, transporte y comercio

El estudio advierte que los efectos de El Niño no se limitarían a las regiones donde se registren las precipitaciones más intensas.

En la costa norte, las inundaciones podrían perjudicar la agricultura de exportación, la pesca y el transporte. En Lima y Callao, los huaicos, cierres de carreteras e interrupciones de servicios podrían afectar el abastecimiento y los precios de los alimentos.

En la sierra y el sur, los principales riesgos identificados incluyen pérdidas agrícolas y dificultades para la actividad turística. En la selva, el incremento del caudal de los ríos podría interrumpir el transporte fluvial y aislar comunidades.

Las consecuencias también podrían alcanzar a las micro y pequeñas empresas (mypes), especialmente aquellas ubicadas en zonas afectadas por desastres, debido a pérdidas de mercadería, daños a sus locales y suspensión de actividades.

Microfinancieras podrían enfrentar mayor riesgo de morosidad

El Observatorio advierte que una emergencia climática prolongada puede afectar la capacidad de pago de los negocios que dependen de créditos para financiar sus operaciones.

Este escenario podría elevar la morosidad en las entidades de microfinanzas, especialmente entre los clientes que desarrollan actividades agrícolas, comerciales y de servicios en localidades expuestas a inundaciones.

Por ello, el informe plantea vigilar la calidad de las carteras crediticias y evaluar mecanismos de reprogramación cuando las circunstancias lo justifiquen.

Inversión pública e informalidad son otros desafíos para 2027

Más allá de los efectos climáticos, el reporte identifica la ejecución de la inversión pública como uno de los factores necesarios para sostener el crecimiento.

Para el periodo 2026-2029, ProInversión cuenta con una cartera de proyectos por adjudicar estimada en US$27.880 millones, que incluye infraestructura de transporte, saneamiento y abastecimiento de agua, según las cifras recogidas por el estudio.

Sin embargo, los investigadores advierten que disponer de recursos no garantiza la ejecución oportuna de las obras, especialmente en gobiernos locales con dificultades de gestión.

Otro desafío es la informalidad laboral, que, según el reporte, alcanza al 65 % de la población ocupada urbana y al 95 % de la rural. El Observatorio considera que este problema limita la productividad y la capacidad de crecimiento del país.

Reservas internacionales y superávit comercial respaldan la economía

El informe también destaca indicadores que podrían contribuir a enfrentar un entorno económico más complejo.

Para agosto de 2026, la balanza comercial acumulaba un superávit de US$47.700 millones en los últimos doce meses, mientras que las reservas internacionales netas ascendían a US$96.469 millones, equivalentes al 26 % del PBI, de acuerdo con los datos citados en el documento.

En el frente fiscal, el déficit acumulado se ubicaba en 0,9 % del PBI, por debajo del límite anual de 1,8 % previsto para 2026.

El Observatorio concluye que el crecimiento de 2027 dependerá tanto de la duración de El Niño como de la capacidad del país para ejecutar inversiones, preservar la sostenibilidad fiscal y elevar la productividad.