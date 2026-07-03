Los daños que causó El Niño Costero en el 2023 al agro fueron muy importantes por lo que urge actuar antes de la emergencia para disminuir las pérdidas económicas y productivas, advirtió Rubén Carrasco, director ejecutivo de CultiVida

Recordó que el agro perdió unas 224,248 de hectáreas de cultivos, mientras que 412,071 de hectáreas fueron afectadas e impactó la productividad agrícola, dañó infraestructura y generó mayores costos para miles de productores.

Dijo que esperar que El Niño provoque daños no es una alternativa y la prevención debe empezar con el mantenimiento de canales y drenajes, el monitoreo permanente de plagas, la evaluación de zonas vulnerables y el uso de información climática para tomar decisiones oportunas.

Al respecto, Comex Perú, en su Semanario 1191, con datos del Banco Central de Reserva (BCR, señaló que el impacto de El Niño en el producto bruto interno (PBI) fue de -1.1 puntos porcentuales (pp) en el 2023.

Ese año, la economía peruana cerró con una contracción de 0.6%, resultado en el que fue determinante el fenómeno climatológico.

Pobreza

Además, se convirtió (El Niño) en una de las variables que llevó a la reducción del presupuesto familiar por el alza de precios de alimentos, en especial los agrícolas.

Explicó el gremio empresarial que la ausencia del invierno (en 2023) afectó los cultivos de frutales concentrados en la costa norte, así como otros productos, entre ellos la palma aceitera (-29.2%), espárrago (-10.4%), papa (-10.5%).

También el maíz choclo (-50.2%), café (-21.9%), cacao (-12.9%), tomate (-31.8%) y trigo (-69.9%).

En tanto, en el sector pesca, las anomalías climáticas cálidas generaron escasez de anchoveta (la presencia significativa de juveniles llevó a la cancelación de la primera temporada de pesca en la zona norte-centro) y su captura se redujo en 60.5% entre enero-octubre.

Comex Perú señaló que ello hizo que la manufactura primaria también salga afectada por la menor producción de harina y aceite de pescado, actividad que aporta, al menos, 1 punto a la producción nacional.