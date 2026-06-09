Los resultados de la jornada electoral del domingo 7 de junio tardará un mes en conocerse, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Es decir, quien asumirá la Presidencia de la República el próximo 28 de julio deberá esperar, considerando el estrecho margen, entre un candidato y otro, en el conteo de votos.

En la eventualidad que los resultados actuales, que da como ganador al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se mantengan hasta el final, se espera que genere confianza y tranquilidad, según señaló a Correo el ex ministro de Economía y Finanzas, Ismael Benavides.

“Si gana (Sánchez) sería por muy poco. Debería tratar de generar tranquilidad y confianza a los inversionistas y al público, mantener a (Julio) Velarde en el BCR (Banco Central de Reserva) y empezar a trabajar en la prevención de El Niño”, precisó.

La inversión privada en el Perú creció un 13.2 % durante el primer trimestre de 2026, acumulando así nueve trimestres consecutivos de expansión. Del total de esta inversión, más del 80% son capitales peruanos.

Los sectores que impulsan la inversión privada son, principalmente, la minería y la agroexportación, así como la construcción.

Seguridad

Por su parte, el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), César Tello Ramírez, señaló que tan pronto culmine el proceso electoral (a mediados de julio) el país debe dejar atrás la confrontación propia de la campaña y enfocarse, principalmente, en la criminalidad y la institucionalidad.

En declaraciones a RPP dijo que quien asuma el nuevo Gobierno tendrá el desafío de recuperar la seguridad ciudadana y la gobernabilidad, dos de las principales preocupaciones de la población.

“Para ello, deberá enfrentar con firmeza el avance del crimen organizado, las extorsiones y la delincuencia, al tiempo que fortalece las instituciones democráticas, mejora la coordinación entre los poderes del Estado y recupera la confianza de los ciudadanos”, manifestó.

La criminalidad (vía extorsión, principalmente), tiene gran impacto en las microempresas, como bodegas.