La salida de José Jerí de la Presidencia de la República coincide con una fuerte caída de la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Ayer cerró con 52,788.23 (-1.49%), menor a los 53,988.88 (-0.19%) del lunes.

El jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), Martín Valencia, señaló a Correo que en las últimas semanas, “la discusión sobre la salida de Jerí no ha tenido mucho impacto en la BVL”, que ayer tuvo una fuerte caída.

Sobre lo que pasa en estos días de incertidumbre política, recordó la salida de Dina Boluarte, en octubre del 2025. “El impacto fue muy acotado (limitado) y se recuperó rápidamente días después. Hubo demora en el anuncio del gabinete, pero Jerí era visto como alguien que no tocaría los pilares de la economía de mercado”, precisó.

Sobre el dólar, que ayer cerró en S/ 3.346 (su menor valor desde hace casi ocho años, en octubre del 2018 fue de S/ 3.334), Valencia dijo que el tipo de cambio (el valor del sol frente al dólar) y la BVL aún no muestran movimientos fuertes.

“Pero dependerá a quien deciden encargar la Presidencia. Si fuese algún congresista de partidos contrarios a la economía de mercado, se podría reflejar en el tipo de cambio y la BVL”, comentó.

Metales

Sobre la caída de precios de los metales, Valencia dijo que hay varios factores. “En el caso del cobre es una corrección en su cotización luego del fuerte rally que tuvo entre diciembre y enero. Era poco probable que se mantenga por mucho tiempo por encima o tan cerca a $ 6.00 por libra”, precisó.

Respecto del oro, explicó que su caída en las últimas semanas fue una reacción a la nominación de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal de EE.UU. Pero como se le considera relativamente independiente de Trump, se disiparon los miedos sobre la política monetaria de EE.UU. a futuro.

Afirmó que la caída del precio de ambos metales afecta en parte a las empresas mineras que cotizan y tranzan en la BVL.