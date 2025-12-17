El presidente del Consejo de ministros, Ernesto Álvarez, remarcó que el proyecto Tía María, ubicado en Arequipa, constituye una iniciativa emblemática que el Gobierno busca viabilizar como una señal clara a favor de las inversiones, en un contexto de competencia regional con países como Chile y Bolivia.

“Tía María es un proyecto emblemático para el Perú y no podemos dejar que suceda lo que sucedió con Conga. Allí donde la minería legal, la que cumple estándares, no se desarrolla, cede su espacio a la minería ilegal que contamina y que ejerce violencia social, violencia física contra las comunidades que se opusieron a la minería”, sostuvo durante su diálogo con periodistas de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú.

En ese sentido, indicó que las comunidades y poblados cercanos al proyecto ya han expresado su disposición a facilitar la licencia social y se han pronunciado a favor en los procesos de consulta previa.

En relación con Petroperú, el premier Álvarez mencionó que desde el inicio de la actual gestión se aclaró que Petroperú no podía seguir operando de la misma manera, ni ser una carga para los contribuyentes, por lo que era necesario evaluar alternativas para superar la crisis que atraviesa la empresa estatal.

“En esa búsqueda, el Gobierno está explorando, con ayuda técnica, cómo hacer que no se pierda lo invertido por los peruanos y, al mismo tiempo, cómo hacer para que no continúe esta empresa significando una carga pesada al presupuesto nacional. Estamos explorando diversas posibilidades y, en ese sentido, se ha modificado la estructura del directorio y se ha cambiado a varios gerentes, con el propósito de buscar una propuesta que podamos entregar al siguiente gobierno. Ya no hay tiempo para soluciones integrales, pero sí para dejar una propuesta concreta”, señaló.