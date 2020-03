A sus 24 años, tiene un currículum y una trayectoria profesional impresionante. Evan Luthra comenzó su viaje como emprendedor cuando era adolescente. Con el tiempo adquirió conocimiento y experiencia en aplicaciones móviles.

Hoy es dueño de la startup Studio Incubator Fund, donde trabaja con empresarios no tecnológicos respaldándolos con recursos de capital y marketing para lanzar nuevas empresas. Además, es un angel investor acreditado e invierte en una variedad de productos y negocios. En entrevista exclusiva para diario Correo, Evan nos habla sobre su visión del mundo de los negocios.

¿Cómo ves el mercado blockchain actualmente?

Para mí blockchain es una tecnología, y las tecnologías van y vienen.Fui uno de los primeros cien empresarios en crear aplicaciones para iPhone. El tema con la tecnología es que crece exponencialmente, por lo que veo un progreso tremendo. La mayoría de las industrias solo puede crecer del 20 al 30% por año, pero la tecnología crece del 100 al 1000% en el mismo año. No he visto esto en otra industria, especialmente en blockchain.

¿Cuál ha sido el impacto de las redes sociales para tus empresas?

Las utilizo como una forma de inspirar a la gente, quiero que sepan que vine de la nada, que no tenía dinero, que me puse a trabajar y que logré una vida sobresaliente. Si hoy estamos viviendo de una mejor manera es porque ahora se puede construir un negocio, ponerlo en Internet y llegar a miles de millones de personas. También las uso para informarle a la gente sobre las nuevas empresas en las que estoy involucrado y los nuevos productos que quiero lanzar.

¿Qué opinas de las criptomonedas en Latinoamérica?

Esto va a cambiar el mundo, va a cambiar la forma en que los negocios se van a hacer y para mí eso es muy emocionante. Siento que finalmente hay una manera de dar poder a la persona promedio de América Latina, India y África. Los países de estos continentes tendrán el máximo beneficio porque son naciones en desarrollo, con hambre de éxito, y cuando posees esto y una manera de empoderarlas, todo resulta excelente.

Invertiste en una empresa nueva que pronto comenzará a operar en Perú. Cuéntanos sobre eso...

Conocí a Antonio Milio, el fundador de Wings Mobile, hace dos años en Barcelona. En esa época fue solo una idea, no había compañía, y en menos de dos años Wings Mobile ya está en más de 30 países y vienen a Perú en unos pocos meses. Es impresionante, me gusta cómo está cambiando el mundo. Lo que pasa con Wings Mobile es que tiene este teléfono que genera dinero mientras lo usas, por ejemplo, yo uso el móvil nueve horas al día, ya te imaginarás.

¿Qué consejo le darías a los emprendedores y empresarios del Perú?

Persistencia. Debes de continuar a pesar de todo fracaso porque vas a tener muchos contratiempos y obstáculos. Muchas veces las cosas no estarán a tu favor. Pienso que, como empresario, te define tu la capacidad para seguir adelante y qué tan persistente puedes ser. Otro consejo sería tener visión; cuanto más grande puedas soñar, mayor va ser el éxito que obtengas, y aunque tu sueño no se llegue a cumplir, vas a tener victorias en el proceso. Tienes que apuntar a la luna, tal vez no la consigas, pero obtendrás algunas estrellas, así que ese es el camino.

Perfil

Evan Luthra, emprendedor e inversionista ángel

Nació el 21 de enero de 1999, en Nueva Delhi, India. Es desarrollador de aplicaciones móviles y reconocido inversor en compañías de moda, vodka, salud y tecnología.