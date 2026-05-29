Exportaciones de Arequipa lideraron las de la macrorregión Sur, especialmente por el cobre.
Exportaciones de Arequipa lideraron las de la macrorregión Sur, especialmente por el cobre.

Las exportaciones de la macrorregión sur alcanzaron los $ 8,537 millones entre enero y marzo de 2026, lo que representó un crecimiento interanual de 51.3 %, según el sistema ADEX Data Trade.

Ese bloque regional —integrado por Arequipa, Puno, Moquegua, Cusco y Tacna— consolidó su relevancia con China, India y Estados Unidos como principales destinos.

Arequipa lideró el desempeño exportador del sur, seguida por Puno y Moquegua. El resultado confirma el peso económico de la zona sur en la oferta exportable del país y abre una oportunidad para fortalecer capacidades especializadas en comercio exterior, especialmente entre jóvenes, profesionales y empresas con potencial de internacionalización.

En ese contexto, la Universidad Católica San Pablo (UCSP) y la Asociación de Exportadores (ADEX) suscribieron un convenio marco de cooperación interinstitucional orientado a impulsar la formación, capacitación e investigación aplicada en temas vinculados al comercio exterior, de acuerdo con las necesidades productivas y empresariales de la macrorregión sur.

“Las exportaciones son una actividad potente para el desarrollo porque permiten crecimiento, generan oportunidades y contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas”, afirmó Efraín Zenteno, vicerrector académico de la UCSP.

Potencial

Por su parte, Jessica Dowd, directora del Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCSP, destacó el potencial estratégico de Arequipa para consolidarse como un eje exportador del país. “Nuestro reto es acompañar a las empresas con capacitación, conocimiento e investigación que les permita identificar oportunidades y competir mejor internacionalmente”, refirió.

Sectores como minería, agroindustria, manufactura y servicios vienen ganando espacio por su capacidad para generar empleo, abrir nuevas oportunidades de negocio y conectar a empresas regionales con mercados internacionales.

Para Jorge Robinet, gerente general de ADEX, el reto está en ampliar la mirada exportadora: “Debemos venderle al mundo, a más de 8 mil millones de personas con distintas necesidades”.

En la firma del convenio también participaron Antonio Alvarado Patiño, director de ADEX Global Learning; y Diego Llosa Velásquez, gerente central de Exportaciones de ADEX.

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