En estos tiempos de pandemia, donde seguimos viendo los efectos negativos que causa a nuestra salud, resulta también importante considerar los inconvenientes que la misma puede seguir ocasionando a nuestras finanzas personales y familiares. Frente a esto, mantener sus objetivos claros ayudará a que tenga un 2022 sin complicaciones.

Al respecto, Jorge Carrillo, docente de Pacífico Business School, detalla algunos pasos que conviene seguir para un buen manejo de sus ingresos en tiempos de crisis. El especialista sugiere, en primer lugar, reajustar su presupuesto. Por ejemplo, a aquellos que aún se mantienen haciendo teletrabajo y realizan algunas salidas, aconseja considerar cualquier tip de ahorro. “Si va a comprar al supermercado y está cerca, ir caminando o en bicicleta, y llevar bolsas reutilizables. Si acude al parque en familia, que sus hijos hagan ejercicios y evitar tomar taxi”, señala.

Como segunda opción, evitar las compras por impulso como el 3x2 o promociones innecesarias. “Aunque se trate de una reacción comprensible, conviene racionalizar las compras al máximo y no gastar en lo que no se necesite”, indica.

CONTROL

Tener claro cuánto gana, cuánto gasta y en qué lo ayudará a calcular su excedente o faltante y, a partir de ello, saber cómo manejarlo. En cuanto a los ingresos, siempre tomar en cuenta el monto neto (después de los descuentos) y no el monto bruto.

Carrillo menciona que para replantear sus finanzas y no “morir ahogado en sus deudas” debe aprovechar los meses de ingresos fuertes. “En caso esté en planilla y me toque la CTS, gratificación, escolaridad, etc., aprovechar este dinero para saldar deudas, remodelar la casa, irse de vacaciones u otros planes. Y, por último, en este año venidero propóngase a adoptar el hábito del ahorro.

