El economista Gerardo López Gonzales juró como el nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tomando la posta de la hoy presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles.

Se desempeñaba como viceministro de Economía durante la gestión de Denisse Miralles. También fue jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) (marzo del 2024).

Gerardo López es economista titulado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; es Magister en Hacienda Pública y Administración Tributaria por el Instituto de Estudios Fiscales de España (UNED). Además, tiene postgrado en instituciones y técnicas tributarias, derecho administrativo, derecho tributario y habilidades directivas.

Tiene experiencia de gerencia en tributación y gestión de procesos de la administración tributaria a nivel nacional.

También tiene experiencia y capacidad para para la toma de decisiones en entornos complejos, para el pensamiento crítico, así como orientación el logro de objetivos y con objetivos y con capacidad para la gestión de equipos de trabajo eficientes.