La rotura de los ductos que transportan gas natural entre Camisea (Cusco) a Lima e Ica ha desnudado las carencias y necesidades del sector hidrocarburo en el país y de la urgencia de invertir para ampliar las reservas, tanto de petróleo como de gas natural.

De allí que el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ángelo Alfaro, anunció que el Gobierno renovará el directorio de Perupetro con miras de reactivar la inversión en campos petroleros y de gas natural.

En entrevista con RPP señaló que se tiene paralizados “una docena de campos petroleros y son miles de millones de dólares que le cuestan al Estado desde hace años”.

Adelantó que la medida se estará concretando esta semana con la publicación de la norma respectiva, que renovará el directorio de Perupetro, la agencia de promoción de la inversión en el sector hidrocarburos.

En ese sentido, manifestó que se necesita un directorio proactivo. “Ya se tienen las bases, incluso, ya se habían hecho concursos y que se han tirado nuevamente atrás sobre la buena pro de lotes petroleros”, afirmó.

Inaceptable

Alfaro explicó que tener pozos petroleros paralizados no es aceptable para nadie, que, inclusive, hay reservas de gas que también pueden ser exploradas.

El directorio de Perupetro está integrado por cinco miembros, cuyo presidente es nombrado por resolución suprema del Ministerio de Energía y Minas.

De otro lado, Alfaro explicó que el cambio reciente en el directorio de Petroperú se debe a que no estaba aplicando el Decreto de Urgencia N° 010-2025 con la eficacia que se esperaba, que es la reestructuración financiera de la empresa.

“El directorio que estaba no respondía a esa expectativa y no hay otra manera de ayudar a Petroperú”, manifestó.

Refirió que el directorio había perdido contacto con ProInversión, con el que tenían que trabajar en paralelo para lograr, fundamentalmente, la refinanciación de la deuda.