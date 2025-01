El gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE), Carlos Gallardo, alertó sobre la expansión de la minería ilegal en regiones donde no se permitió el desarrollo de proyectos mineros formales. Según Carlos Gallardo, hay 23 proyectos que aún no tienen fecha de inicio de construcción u operación, lo que afecta las expectativas de inversión.

En la entrevista con el programa Diálogos Mineros del Instituto de Minas del Perú (IIMP), Gallardo sostiene que, aunque es legítimo atender las demandas de la población sobre el acceso al agua y el cuidado del medioambiente, es importante prestar atención a los intereses detrás de estas demandas. En algunos casos, mineros ilegales se esconden detrás de demandas legítimas para evitar que se desarrollen proyectos formales.

El IPE resaltó la importancia de tener en cuenta los intereses legítimos y no legítimos detrás de cada proyecto. Además, destacó que la minería ilegal opera en espacios donde no se permitió el desarrollo de proyectos, a pesar de que cumplen con todos los permisos.

“Hay que tener atención sobre los intereses que son legítimos, como el agua, las tierras, y los intereses detrás que no son legítimos, como la minería ilegal, que hemos identificado espacios donde no se dejaron desarrollar proyectos formales, sostenibles, hoy hay minería ilegal”, declaró.

Gallardo manifestó que este mensaje lo vienen llevando especialmente a los estudiantes de universidades y egresados cuando el IPE realiza conferencias magistrales en regiones sobre la importancia de la minería para el país.

“Entonces, no es que el ambiente no se haya visto afectado, y no vemos ese mismo nivel de reclamos con respecto a que haya minería ilegal presente”, acotó.

