Si bien la economía nacional muestra señales de recuperación por efecto del consumo privado y la inversión, el verdadero desafío es mejorar la capacidad de compra de los peruanos, dijo la economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), Paola Herrera.

En entrevista con RPP señaló que los trabajadores de Lima Metropolitana recién recuperaron su poder adquisitivo en el trimestre móvil marzo-mayo 2025, alcanzando el nivel del 2019.

Es decir, pueden comprar lo mismo, hoy día, lo que podían hacerlo en el 2019.

Ello, pese al mal manejo del Gobierno del problema de inseguridad y del combate de la economía ilegal.

Herrera refirió que las altas tasas de inflación, pese a la intervención del Banco Central de Reserva (BCR), y la falta de políticas laborales efectivas, incidieron en la demora de la recuperación del poder adquisitivo de los peruanos. También por la falta de políticas laborales efectivas.

Pobreza

Sin embargo, prosiguió la economista, la tasa de pobreza sigue siendo mayor que en 2019, lo que implica que muchos hogares aún gastan menos de S/450 al mes.

Subrayó que a Perú le tomó cinco años recuperar el poder adquisitivo de su gente, a nivel del 2019, lo que a otros solo dos años (Colombia, Chile, México y Brasil).

Herrera dijo que aunque hay un crecimiento importante del empleo formal en sectores como la agroexportación, servicios y comercio, la economía en general aún no recupera la velocidad que tenía antes de la pandemia.

Cuestionó la eficacia de las políticas gubernamentales en esa recuperación por el poco esfuerzo en materia de política laboral. ”Las propuestas existentes suelen beneficiar a un pequeño grupo del sector formal, dejando de lado la vasta informalidad”, aseveró.