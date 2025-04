Las empresas dejaron de invertir en el mejoramiento del abastecimiento de agua y en las cadenas productivas, que involucran a pequeños agricultores, dice el ex ministro de Economía y Finanzas, Ismael Benavides. En diálogo con Correo pidió al Congreso acelerar una nueva Ley Agraria para que Perú recupere y gane competitividad con más inversión y pueda vender a mejor precio.

¿Con Estados Unidos aplicando aranceles, urge una nueva Ley Agraria?

Con la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, en el gobierno de (Francisco) Sagasti se paralizó prácticamente la inversión en el agro. Lo que se cosecha hoy es lo se sembró antes del 2020. La palta, la mandarina, la uva demoran de tres a cuatro años en entrar en producción. Se necesita seguir invirtiendo en el campo, pero ¿quién querrá invertir en proyectos de irrigación como Chavimochic, si no hay una ley promocional y clara para la agricultura? Perú ha ido perdiendo competitividad porque otros países con los que compite, como Chile, Australia, Argentina, Sudáfrica, han ganado competitividad y pueden colocar sus productos con mayores márgenes porque tienen costos más bajos. México ha sembrado mucha palta, al igual que Perú. Este año habrá una cosecha récord y llevar contenedores a Filadelfia o Nueva York cuesta $7000 a 8000, mientras los mexicanos van en camión. Tenemos que ser muy competitivos para sobrevivir en este negocio.

¿Qué debe priorizar o promocionar la nueva Ley Agraria?

La idea es básicamente restituir los incentivos que tenía la Ley de Promoción Agraria, que tuvo un enorme éxito. Algunos burócratas que no conocen los riesgos, los problemas que tiene esta actividad, la cuestionan. La agricultura es muy distinta a cualquier otra actividad económica porque es de alto riesgo por variaciones climáticas, las plagas y los precios varían porque competimos con muchos otros países, por ejemplo en arándanos ahora competimos también con México, Maruecos. Ecuador está sembrando arándanos, copiándose de Perú. Es una actividad muy dinámica, muy competitiva y si no se tienen los incentivos alineados no habrá inversión para seguir creciendo. El agro es una actividad que tiene una innovación tecnológica constante para ser competitivo, Se necesita tener un ritmo de inversión fuerte.

¿En Ecuador invierten en arándanos los que se fueron del Perú?

Así es, varios se han ido de Perú a Ecuador, Colombia, incluso a México. Es lamentable porque podían haber seguido en Perú. Ahora que nos ponen aranceles, que implica un costo adicional, el comprador del mercado de destino no querrá asumir el 100% del costo del arancel.

¿Cuánta inversión se perdió desde el 2020, tras la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria?

Calculo del orden de $3,500 millones, del 2020 a la fecha. Se dejó de invertir en el mejoramiento del abastecimiento de agua; en innovación de variedades de productos. Por ejemplo, Perú aún exporta uva Red Globe que tiene pepa y hoy el mercado chino pide uva sin pepa. También se necesita invertir en variedades de arándanos. Otro tema son las cadenas productivas. Hoy la mayoría de la palta que se exporta la producen pequeños productores, se necesitan más cadenas de frío, más plantas de proceso, se necesita ayudarlos a invertir en tecnología de riesgo. Nos hemos rezagado desde 2020.

El Congreso demora aprobar la nueva Ley Agraria.

Sí, le dan vueltas porque hay quienes dicen que beneficiará a 10 empresas agroexportadoras, lo que es falso. La agricultura no es minería, es una actividad de baja rentabilidad. Tiene años muy buenos y años muy malos. Las grandes empresas encadenan a miles de pequeños productores, que necesitan un soporte para mejorar la calidad de sus productos ahora que los mercados exigen un manejo muy cuidadoso en la aplicación de pesticidas. Todo requiere capacitación y tecnología.