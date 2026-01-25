Para el economista Juan José Marthans, el presidente José Jerí no genera confianza porque es una persona que ha mostrado oscuridad. En diálogo con Correo indicó que no se debe pensar y caer en la trampa de que un cambio de Gobierno va a generar un cambio sustancial en el país. Señaló que al mandatario se le dio la oportunidad y, lamentablemente, no ha cubierto las expectativas de gran parte de la población.

¿Cómo impactará en la economía una eventual salida del Gobierno de José Jerí?

Creo que la economía peruana ya interiorizó la permanente crisis sobre la que se desenvuelve el frente político. Si sale el señor Jerí será poco o nada el impacto en la economía o el frente financiero de Perú. Lo que si afectaría seriamente sería en un resultado electoral que busque modificar el modelo económico o ponga en tela de juicio la Constitución. Si volvemos a tener un gobierno del corte del señor (Pedro) Castillo o similares, sería tremendamente dañino para Perú y el flujo de inversión.

Pero se cambiarán funcionarios y se paraliza el Estado.

Ahora tenemos una administración que trabaja desde octubre, ¿cuál sería la diferencia con una nueva que empiece y retome y priorice la esencia de lo que es generar resultados en términos de seguridad y garantice un proceso electoral absolutamente neutro y limpio? ¿Ustedes creen que alguien en su sano juicio podría pensar de que el actual presidente genera la confianza suficiente como para pensar que el resultado electoral va a ser absolutamente limpio?

¿Tanto así?

En lo particular siento que no. (Jerí) es una persona que ha mostrado oscuridad. La verdad no genera ninguna confianza en términos de limpieza con la cual se siga administrando el gobierno. Entonces, creo que no debemos pensar de ninguna manera y caer en la trampa de que un cambio de Gobierno va a generar un cambio sustancial.

Pero, ¿a quién ponemos?

Es una decisión en la debemos velar de que el frente político no nos lleve de nuevo a designar a un presidente hipotecado, en el que es evidente que se ha planteado un trueque para que lo dejen gobernar. Siento que esta suerte de negociación que no debería repetirse. Se debería nombrar una Mesa Directiva con un presidente creíble o en gran medida creíble y confiable. Se han barajado nombre como el del señor Roberto Chiabra, pero tendría que renunciar a su candidatura y, estoy seguro que, dados sus pergaminos, lo haría. Ganaríamos muchísimo. ¿Alguien podría creer de que el señor Chiabra se va a prestar a manipular un proceso electoral? Por Dios, no. También podría ser el señor (José) Cueto. Otros mencionan a la señora (Gladys) Chaíz.

Pero hay partidos políticos...

Los líderes de los partidos políticos que tenemos están acostumbrados a escoger en función de qué dádivas reciben, lo que hace muchísimo daño al país. Ahora tienen la oportunidad de enmendar y quedar bien frente al electorado. Si no cambian, serán castigados por el electorado. La historia se acabó, ya todos hemos identificado quién es quién. Si alguien dicen tiene un electorado fuerte, sólido, del 20%, me reiría en su cara. Tenemos que abrir los ojos para no seguir con lo mismo. Entonces, estos señores (los congresistas), la única posibilidad que tienen de limpiar un poquito su cara frente al electorado es seleccionar un presidente nuevo, temporal, interino, que infunda cierto respeto y confianza. Ya no queremos marionetas. Al señor Jerí se le dio la oportunidad y, lamentablemente, no ha cubierto las expectativas de gran parte de la población en Perú.

Un cambio siempre genera preocupación.

Creo que hay que cambiar el escenario político para efectos de consolidar a la economía peruana. Y la oportunidad está dada. Lo único que podría afectar a la economía es que el resultado electoral favorezca a un segmento extremista, que no piensa en el poblador, que piensa en asumir el poder para cambiar la Constitución y convertir a Perú en un Venezuela, es la propuesta de nuestra gente de izquierda.

Ellos apuntan a reemplazar a Jerí.

Creo que no debemos buscar un candidato 100% perfecto, no debemos pasar de una cleptocracia a un gobierno perfecto. Si de una cleptocracia a un gobierno sano, a un gobierno que quiera al país, a un gobierno que quiera generar mercados competitivos, a un gobierno que aliente la buena dación de servicios a favor de la población, en términos de salud, de educación, a un gobierno que garantice un proceso de asignación de justicia correcto y equilibrado a favor de todos los peruanos, eso sí se está buscando. Tenemos que buscar, en mi concepción, una suerte de alternativa, que sea lejana a cualquier plan mercantilista que históricamente ha gobernado el país o ha estado detrás del gobierno del país, o también alejado de lo que es prácticas ideológicas extremistas, que en los cinco últimos años solo han destrozar al país. Perú debió crecer a un ritmo de 6% promedio anual porque los precios internacionales han sido más favorables para nosotros que nunca.

Juan José Marthans