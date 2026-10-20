Planificar la jubilación desde los primeros años de vida laboral puede marcar una diferencia en los ingresos disponibles durante el retiro. En el Perú, esta decisión cobra mayor importancia ante la implementación progresiva del Sistema Integral Previsional Peruano (SIPP), que introduce nuevas reglas de afiliación y cambios en el funcionamiento del sistema de pensiones.

La Ley N.° 32123, denominada Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, establece un esquema que articula los sistemas público y privado, además de contemplar mecanismos para ampliar la cobertura previsional. Entre sus principales medidas se encuentra la puesta en marcha, desde junio de 2027, de una plataforma para la afiliación de personas que todavía no pertenecen a un régimen pensionario.

Renzo Sandoval, gerente comercial de Vivir Seguros, explicó que una adecuada planificación no solo consiste en acumular dinero durante la etapa laboral, sino también en determinar cómo convertir esos recursos en ingresos que permitan cubrir los gastos durante la jubilación.

Siete consejos para planificar la jubilación y asegurar ingresos durante el retiro

1. Empezar a ahorrar lo antes posible

El tiempo es uno de los principales aliados del ahorro para la jubilación. Comenzar durante los primeros años de trabajo permite aprovechar el interés compuesto, mecanismo mediante el cual los rendimientos obtenidos pueden reinvertirse para generar nuevos rendimientos.

El especialista recomienda no esperar a tener un sueldo elevado para comenzar a ahorrar, sino incorporar este hábito al presupuesto mensual y aumentar progresivamente las aportaciones conforme crezcan los ingresos.

Como punto de partida, propone destinar alrededor del 10 % de los ingresos netos al ahorro, siempre que las condiciones económicas personales lo permitan. Esta cifra es orientativa y debe ajustarse a las necesidades y compromisos de cada trabajador.

2. Calcular cuánto dinero se necesitará al jubilarse

Más allá de establecer un monto mensual de ahorro, es importante proyectar cuánto dinero se necesitará para mantener el nivel de vida deseado durante el retiro.

Para ello, deben considerarse gastos como vivienda, alimentación, servicios básicos, transporte, salud, entretenimiento y posibles responsabilidades familiares.

Sandoval explicó que algunos gastos pueden reducirse al dejar de trabajar, mientras que otros, especialmente los relacionados con la salud, podrían incrementarse con la edad.

“Una cifra de ahorro puede parecer suficiente si se observa de manera aislada, pero adquiere otra dimensión cuando se calcula cuántos años tendrá que financiar y qué nivel de vida se busca mantener”, sostuvo.

3. Diversificar los ahorros y evaluar los riesgos

Concentrar todos los recursos destinados a la jubilación en una sola alternativa de inversión puede aumentar la exposición a determinados riesgos.

Por ello, el especialista recomienda evaluar diferentes opciones de ahorro e inversión, considerando factores como la edad, el plazo disponible hasta la jubilación, los objetivos financieros y la tolerancia al riesgo.

Asimismo, es importante revisar periódicamente la distribución de los recursos para determinar si continúa siendo adecuada conforme se acerca la edad de retiro.

4. Prepararse para vivir más años después de jubilarse

Uno de los aspectos que deben considerarse es el riesgo de longevidad, es decir, la posibilidad de vivir más años de los previstos y no disponer de recursos suficientes para cubrir los gastos.

Según información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) citada por Vivir Seguros, las estimaciones utilizadas para el cálculo de pensiones contemplan que una persona de 65 años podría vivir más allá de los 87 años en el caso de los hombres y de los 90 años en el caso de las mujeres.

Esto significa que quienes se jubilan a los 65 años podrían necesitar financiar más de dos décadas de gastos después de dejar de trabajar.

“Vivir más años es una buena noticia, pero desde el punto de vista financiero significa que el patrimonio debe ser capaz de generar ingresos durante más tiempo”, explicó Sandoval.

5. Separar los ahorros para la jubilación del fondo de emergencia

Los recursos destinados al retiro tienen un objetivo de largo plazo y no deberían confundirse con el dinero reservado para enfrentar gastos imprevistos.

Contar con un fondo de emergencia puede ayudar a cubrir situaciones como pérdida de empleo, enfermedades o reparaciones inesperadas, sin necesidad de utilizar anticipadamente los recursos destinados a la jubilación.

Como referencia, el especialista propone construir progresivamente un fondo equivalente a entre seis y doce meses de ingresos netos. El monto adecuado dependerá de los gastos esenciales, la estabilidad laboral y las responsabilidades económicas de cada persona.

6. Conocer las nuevas reglas del sistema de pensiones peruano

La implementación del Sistema Integral Previsional Peruano contempla modificaciones que los trabajadores deberán conocer para tomar decisiones sobre su futuro pensionario.

Una de las principales novedades es la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST), que permitirá elegir entre el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la ONP, y el Sistema Privado de Pensiones (SPP), en el que operan las AFP.

De acuerdo con la SBS, a partir de junio de 2027 comenzará el proceso de afiliación para las personas comprendidas en las nuevas disposiciones, con un plazo de doce meses para elegir un régimen. Las reglas de asignación automática dependerán de la edad y de las condiciones establecidas en la normativa.

Por ello, es importante informarse sobre los aportes, requisitos, beneficios y condiciones de cada alternativa antes de tomar una decisión.

7. Evaluar alternativas para recibir ingresos durante la jubilación

La planificación financiera también debe considerar cómo se utilizarán los recursos acumulados cuando termine la etapa laboral.

Además del ahorro tradicional, existen instrumentos financieros que pueden contribuir a generar ingresos periódicos durante el retiro.

Entre ellos se encuentran las rentas particulares, productos que permiten destinar un capital a cambio de recibir pagos periódicos durante un plazo o bajo determinadas condiciones contractuales.

Antes de contratar cualquier alternativa, es necesario conocer sus costos, condiciones de pago, riesgos, disponibilidad del dinero y las características de la entidad que ofrece el producto.

¿Qué cambiará en el sistema de pensiones desde junio de 2027?

La reforma previsional contempla la afiliación obligatoria de las personas comprendidas en los supuestos establecidos por la ley, así como nuevas disposiciones para facilitar la elección y el traslado entre los sistemas público y privado.

Según el reglamento de la Ley N.° 32123, quienes cumplan 18 años desde el 1 de junio de 2027 deberán elegir un sistema previsional dentro de los doce meses siguientes. Si no lo hacen, serán afiliados automáticamente al SNP.

En cambio, las personas que ya sean mayores de edad al 31 de mayo de 2027, no pertenezcan a un régimen previsional y estén comprendidas en la obligación tendrán hasta mayo de 2028 para elegir. Si no realizan la afiliación en ese plazo, ingresarán automáticamente al SPP.

La normativa también contempla excepciones, entre ellas las personas mayores de 55 años que no estén afiliadas al momento señalado.

Sandoval destacó que estos cambios hacen necesario fortalecer la educación financiera para comprender las alternativas disponibles y organizar los recursos durante las diferentes etapas de la vida.

“La reforma previsional amplía las alternativas, pero también hace más importante que las personas entiendan las características de cada opción y las decisiones que deberán tomar a lo largo de su vida laboral”, concluyó.