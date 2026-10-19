La Unión de Gremios exhortó al Senado de la República a priorizar la aprobación de facultades legislativas para que el Poder Ejecutivo pueda fortalecer la seguridad ciudadana y adoptar medidas frente al fenómeno El Niño.

Las instituciones señalaron que ambos problemas requieren decisiones oportunas y pidieron evitar nuevas postergaciones en el debate sobre la delegación de facultades.

“Es fundamental avanzar, sin nuevas postergaciones, en dotar al Poder Ejecutivo de las herramientas legales que le permitan enfrentar con eficacia a estos dos problemas que afectan a todos los peruanos”, señala el documento de la Unión de Gremios.

Asimismo, los representantes empresariales sostuvieron que las diferencias entre las autoridades deben solucionarse a través del diálogo y la búsqueda de consensos, priorizando la protección de la vida y el bienestar de la ciudadanía.

Seguridad ciudadana y fenómeno El Niño requieren decisiones oportunas

La Unión de Gremios identificó la lucha contra la delincuencia y la prevención de los efectos del fenómeno El Niño como dos asuntos que requieren atención prioritaria del Estado.

En ese sentido, advirtió que los retrasos en la adopción de medidas reducen el tiempo disponible para ejecutar acciones preventivas y responder a ambos problemas.

“Cada retraso resta tiempo para actuar”, enfatizaron las organizaciones empresariales en su pronunciamiento.

Exigen transparencia y resultados verificables del Poder Ejecutivo

La Unión de Gremios precisó que las facultades legislativas deben otorgarse dentro del marco constitucional y estar sujetas a los controles correspondientes.

También sostuvo que, una vez aprobadas, el Poder Ejecutivo deberá convertir estas atribuciones en medidas concretas, transparentes y cuyos resultados puedan ser verificados por la población.

El pronunciamiento señala que el interés nacional exige responsabilidad, acuerdos y acciones frente a las amenazas que representan la inseguridad ciudadana y los efectos del fenómeno El Niño.

¿Qué organizaciones empresariales respaldan el comunicado?

El documento difundido en Lima presenta los logotipos de siete organizaciones empresariales y gremiales:

Asociación de Exportadores (ADEX).

Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur).

Perucámaras.

Plataforma Nacional de Gremios Mipymes.

Estas instituciones aparecen identificadas en la cabecera del comunicado mediante sus respectivos logotipos.