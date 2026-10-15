La presidenta Keiko Fujimori aseveró que el Fenómeno El Niño tendrá un fuerte impacto en el Perú y señaló que sus efectos ya se evidencian en el aumento de la temperatura del mar y las alteraciones en la actividad pesquera.

Durante el lanzamiento del recetario “Mar de oportunidades”, la mandataria advirtió que se vienen tiempos difíciles para el Perú, por lo que hizo un llamado a la unidad para afrontar esta situación.

“Se vienen tiempo difíciles, no podemos quedarnos. El Niño es un fenómeno climatológico que está afectando a todo el mundo, pero que al Perú lo va a golpear mucho más fuerte, ya estamos viendo algunos de sus efectos , pero los peruanos somos resilientes, los peruanos no nos rendimos y hemos sabido siempre ponernos de pie frente a las peores dificultades, pero eso se ha conseguido cuando se trabaja en equipo, cuando trabajamos juntos, y eso es lo que estamos viendo hoy”, subrayó.

Keiko Fujimori indicó que la temperatura marina se encuentra entre cuatro y cinco grados centígrados por encima de lo habitual, situación que a fecta la temporada de pesca de anchoveta y favorece la presencia de otras especies.

Ante este escenario, destacó la importancia de la coordinación entre pescadores, científicos y representantes de la gastronomía para aprovechar los recursos marinos disponibles y promover nuevas alternativas de consumo.

Asimismo, resaltó el aporte de los cocineros peruanos para adaptar sus preparaciones a los cambios del ecosistema.

Reducir la anemia

Fujimori también señaló que el Gobierno busca reducir la anemia, cuya prevalencia situó en 40%, con la meta de disminuirla al menos al 20%. En ese sentido, subrayó la importancia de garantizar la alimentación de las familias peruanas.

Finalmente, anunció que la noche de este viernes 15 de octubre acudiría al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) para informar sobre medidas adicionales frente a los efectos del fenómeno climático.

“En medio de esta adversidad, y vuelvo a repetir, no va a ser fácil para nuestro país”, agregó.

Recetario “Mar de oportunidades”

Cabe precisar que el lanzamiento del recetario “Mar de oportunidades” busca promover el consumo de especies pesqueras de oportunidad y diversificar las opciones de alimentación de las familias peruanas.

El recetario reúne preparaciones elaboradas con recursos hidrobiológicos cuya disponibilidad podría incrementarse temporalmente por los cambios oceanográficos asociados al fenómeno El Niño.

En el lanzamiento se mostraron diversas recetas como opciones nutritivas, accesibles y variadas, cuyos platos fueron degustados por la mandataria.

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